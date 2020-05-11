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興建媽祖文化園區會繁榮經濟或宗教對立　盧秀燕：尊重議會決議

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▲上百名居民前往市議會陳情，盧秀燕表示尊重議會決議。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕表示，興不興建媽祖雕像，由議會決議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會11日討論大安港媽祖文化園區是否續建問題，有藍綠議員一致認為，市府花了6億多元興建基座後停擺，只剩下媽祖雕像未蓋，希望持續編列預算完成雕像，帶動海線地區繁榮，但也有部分議員表達天主教會看法，如果市府編預算興建，將前往市府抗爭；市長盧秀燕則說，市府在此案有如夾心餅乾，續不續建，尊重議會決議。

▲上百名居民前往市議會陳情，盧秀燕表示尊重議會決議。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼張瀞分、冉齡軒和李榮鴻（左至右）要求續建媽祖文化園區。（圖／國民黨團提供，下同）

大甲、大安和外埔地區上百名居民，上午在市議員李榮鴻帶領下到市議會陳情，居民高舉白布條高喊「媽祖園區 帶動觀光」，要求市府盡速興建媽祖雕像，完成大安港媽祖文化園區整體發展，帶動地方觀光繁榮。

▲上百名居民前往市議會陳情，盧秀燕表示尊重議會決議。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲上百名居民前往議會陳情，要求續建媽祖雕像。

李榮鴻說，大安港媽祖文化園區工程只做了基座就停擺，續建媽祖雕像可以串連高美濕地、松柏漁港等景點，前市長林佳龍也曾招商過，但沒有成功，因為園區沒有媽祖雕像，招商和營運都很難進行。

市議員張瀞分說，媽祖文化園區已花了6億多元，如果放著不管，過去投入的心血都白費了，希望盧市長拿出魄力，負責任的完成後續工程。

市議員李中提議，不如現在就將該案轉化為ROT案，讓有能力經營的單位來完成後續興建，市府能節省公帑而且不違背議會決議，廠商也能將其營運方向融入興建規劃。

他還說，市政府每年都會辦聖誕節點燈活動，這個月剛好是伊斯蘭教齋戒月，過去市府也曾舉辦開齋節活動，泰國的潑水節也是佛教的浴佛禮文化，這些宗教活動都可以彼此尊重，因此由政府部門來興建也未嘗不可，他認為，台灣最大的資產就是宗教文化多元發展，外界不該製造宗教對立。

市議員冉齡軒指出，澎湖的媽祖神像和高鐵站的穆斯林祈禱室都是政府出錢建造，如果靠募款興建會遙遙無期，盧市長要做完工市長，要傾聽民意、重視地方發展，興建文化園區預估可帶來30億元商機。

民進黨議員施志昌、邱素貞和鄭功進也都支持續建，朝文化觀光發展，帶動地方發展。

不過另個民進黨議員張耀中則是表達反對，他並轉述天主教會看法，如果市府編列預算興建，教友們將到市府抗議。

盧秀燕表示，大安港媽祖文化園區確實花了6億多，事實上沒有完成，有基座沒媽祖，如同開闢一條路只做了一半，沒辦法走也沒辦法使用一樣，她坦承，市府在這件事情上成了夾心餅乾，她個人尊重宗教多元發展，如果議會決議要續建，市府就可以編列公務預算，一切尊重議會決議。

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