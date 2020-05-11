408處關懷據點、8間親子館何時開放　盧秀燕：2階段進行

▲盧秀燕將採2階段開放關懷據點和親子館。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

由於疫情趨緩，台中市長盧秀燕昨天宣布周末起開放校園之後，11日在市議會又說，全市408個關懷據點即日起恢復活動，但仍暫緩共餐，而8間親子館已全面消毒，19日起也將開始舉辦親子活動。

市議員賴義鍠、黃健豪在市議會上發言，肯定盧市長從這周周末起逐步開放校園的決定，但是社區關懷據點及親子館何時開放？

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盧秀燕表示，全市408個關懷據點對於白天必須上班或上學，而無法照顧長輩的民眾而言，非常重要，但考量疫情，從3月23日起閉館。如今疫情緩和，將採取兩階段開放，第一階段從今天起，恢復簡單衛教、健康活動等，但不共餐，仍維持送餐或盒餐。

至於全市8家親子館正全力消毒，預計19日開始恢復活動、親職教育及入館，但入館組數減半，視疫情狀況再逐步全面開放入館，盧強調，不論是關懷據點或親子館，仍會嚴加控管入場人數，並要求民眾落實戴口罩、量體溫、勤洗手等防護措施。

校園開放部分，盧秀燕指出，全市國、高中職及國小校園，從16、17日起試辦假日開放，周一至周五平日下課後時間，教育局將邀請家長、教師、學校一同討論，取得共識後再對外宣布，她強調，市府會逐步開放各地區域活動，讓市民朋友逐步、分階段恢復正常生活。

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