台中萬元紓困1.2萬件「審完一半」　盧秀燕：最快下午發放

▲盧秀燕表示，最快下午將發放萬元紓困金。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕11日表示，衛福部長陳時中前2天有打電話給她，請地方政府協助審查擴大急難紓困資格，她當場回應市府當然會捲起袖子全力協助，並且主動提供中央四大協助，包括收件、登打資料、審查、發放，截至目前為止約收件1萬2千件，已審查完1半，最快今天下午至明天就可以陸續發放萬元紓困金。

台中市議會上午召開定期會，市議員朱暖英、劉士州、陳成添都質詢關心中央萬元紓困發放進度，盧秀燕指出，陳時中部長這2天有打電話給她，請地方政府協助審查，市府當然願意，這本來就是市府的態度，防疫和紓困，地方與中央一起努力。

盧強調，市府以4個主動全面協助中央，包括收件、登打資料、審查、發放，因為這是中央新的方案，昨天市府取得確定格式後，相關局處都加派人手放棄假期，日以繼夜作業，截至目前為止約收件1萬2000件，如果審查有疑義，再報請中央再次審查，最快今天下午就可以發放紓困金。

社會局表示，市府不往中央送紙本資料，而是由區公所收件，由上百位「安心上工專案」人員將資料輸入excel檔，一切電子化作業，再由衛福部透過E關懷和財政部等系統快速審核。

社會局指出，區公所建檔時都按照行政院長蘇貞昌指示的「從寬認定」，如果爭議不大即迅速同意，少數資料不全者另外處理。

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