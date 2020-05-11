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被議員影射建置iBike系統有回扣　盧秀燕動怒：嚴重抗議

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▲張家銨要求盧市長科學評估、升級系統。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕對於議員段緯宇影射市府操守，表達嚴正抗議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會11日進行iBike自行車倍增計劃議題，市議員張家銨和陳清龍等人都要求增加周轉率、升級系統和增設站點等，但議員段緯宇卻反指別縣市都在改用電動機車，市府還砸錢在iBike上，何不拿來作為營養午餐，他還質疑有拿回扣？市長盧秀燕罕見動怒表示，各縣市價格都差不多，而且包含7年維修等，她對影射市府操守表達抗議。

▲張家銨要求盧市長科學評估、升級系統。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張家銨要求市府升級iBike、增加站點。（圖／張家銨提供）

張家銨表示，市府針對iBike倍增計劃共提出5本專案報告，但只是去年3月的臨時會，有提及倍增計畫將導入智慧資訊技術、突破用地限制等，後來的報告就沒再出現過，此外，在台北市、高雄市都在升級系統、加密站點，台中卻還是繼續使用舊系統，要再簽下7年契約，對現狀困境視而不見，她呼籲盧市長，應該科學評估政策、確定目標再導入最新技術，讓城鄉平衡不再是口號。

▲張家銨要求盧市長科學評估、升級系統。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲交通局長葉昭甫表示，民眾使用iBike新舊系統並無差異。（圖／台中市政府提供）

張還說，台北市目標要增加到2100站、高雄市是1000站，而全台第二大城的台中市，目標卻只是從300站變600站，況且舊系統的成本高昂，等於是砸重金買過氣貨，花跟其他縣市一樣的錢，卻只做出一半的效果，完全是「錢倍功半」。

陳清龍則說，目前iBike有328個站，9150輛車，騎乘人次超過3400萬，經換算周轉率只有2.7%，六都之末，他認為，市府規劃站點，不一定29個行政區都要有，而是要經過確實評估，他還是支持iBike系統。

一直對設置iBike有意見的段緯宇說，1輛iBike要價5.8萬元，非常昂貴，在別的縣市都逐漸推廣電動機車時，他不懂市府為何一直堅持要自行車，如果拿這2億多預算作為學童營養午餐，不知可以照顧多少學童？他更質疑，市府堅持要做，是不是有拿回扣？

盧秀燕罕見動怒說，iBike車輛費用，每個縣市價格都差不多，而且整體計畫經費內不只包含建置費用，也包含未來7年的營運成本、維修、汰換及調度等，對於議員影射市府操守，她嚴正表達抗議。

交通局長葉昭甫表示，ibike系統1.0版和2.0版最大的差異，是把系統從停車柱轉到自行車上面，這兩個系統無法相容，台北市只能局部集中在台大校園試辦，沒辦法替代掉原有的1.0系統，高雄則是全部化整為零，把舊的系統全面拆掉，完全導入新的設施，而台中和新北市一樣，正從舊系統轉換至新系統之中，他強調，民眾使用新舊ibike系統，不會有任何差異。

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