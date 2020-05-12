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迎本土30天零確診！防疫旅遊上路時間出爐　林佳龍：規劃5/20後啟動

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▲日月潭2019臺灣自行車節即日起開放報名。（圖／日管處提供）

▲國內疫情趨緩，連續30天國內本土零確診，有望啟動「防疫旅遊」。（圖／日管處提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，今（12）日有望迎接本土連續30天零確診。交通部長林佳龍受訪表示，第一階段「防疫旅遊」規劃在5/20後啟動。

針對防疫旅遊上路時程，林佳龍表示，交通部規畫5/20之後啟動防疫旅遊，也已跟觀光業規畫相關旅行遊程，這些公協會很有經驗，特別有參加第一階段人才培訓學員，除了在課堂上充電進修，希望借助這些人走到戶外做示範，在落實防疫的前提下，示範國人怎樣能玩得安心。

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

至於防疫旅遊啟動多久後才開始下一階段安心旅遊？林佳龍說，這要配合指揮中心對疫情的判斷來做決定，不過交通部都有超前部屬，因為安心旅遊要配合擴大國民旅遊預算，先前已編列20億，還有各部會有各種的券使用，希望點火之後造成觀光業復甦，不過如果一點火就很旺，就可以延後啟動安心旅遊的月份。

最後，在國門打開之後，怎麼迎接國際觀光客？林佳龍表示，交部都有在做規畫，甚至很多人也建議，疫情控制住的國家可以籌組國際旅遊聯盟，因此，開放國門之後，會先從比較能夠安心的地區跟對象來進行開放國境後的觀光旅遊。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,陸客,外國人,群聚,海邊,小琉球。（圖／記者李宜秦攝）

▲國內今已連續29天本土零確診，防疫旅遊即將上路。（圖／記者李宜秦攝）

根據交通部防疫旅遊初步規劃，一台遊覽車最多限坐20幾人，以類梅花座方式大家間隔就坐；住宿方面，採取一人一室或兩人一室安排；餐點部分，盡量避開安排合菜，以個人套餐及自助式餐點為主，若非得要安排合菜，10人一桌的圓桌僅限5人，且要使用公筷母匙；景點方面就以安排全台戶外景點為主，且出遊時要戴口罩、量體溫，並隨時噴酒精消毒。

交通部規劃在疫情趨緩後分3階段推動國內旅遊，首階段「防疫旅遊」時間約1到3個月，由觀光業者帶頭「點火」，先行組成防疫旅遊踩線團環島，示範防疫旅遊，並針對觀光品質體檢。

待疫情完全平穩，進階推出全民安心旅遊，觀光局盤點40億元經費投入國旅補助，初步規劃團客每人可補600元、自由行可補1000元，離島再加碼一次；第三階段則將鬆綁國際旅客來台旅遊。不過，交通部表示，目前仍在研議中，相關細節尚未定案。

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