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社區安全了！本土28天零確診「已過2個潛伏期」　陳時中：將推防疫旅遊

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▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,旅客。（圖／台鐵局提供）

▲國內已連續28天本土零確診，陳時中說，社區安全了，將逐步推動安心飲食、防疫旅遊。（圖／台鐵局提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，已經28天本土零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前是已經過了2個潛伏期，基本上可以說是一個安全社區，後續餐飲、觀光業將推安心飲食、防疫旅遊，會一階段一階段來做。

有媒體問及，國內疫情趨緩，新加坡有個認證計畫，如果旅遊業有遵照就會得到標章，讓消費者可以玩得更開心更安心，國內是否也有這種做法？對此，陳時中表示，有持續朝這方面做準備，未來預備在餐飲業推出安心飲食，符合要求的就會這樣來做，至於旅遊也在研議防疫安心旅遊，會一階段一階段來做。

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▲▼0510中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

另外，國內已經28天本土零確診，陳時中說，專家說現在已過了兩個潛伏期，基本上可以講說是一個安全社區，強調先讓台灣社區都達成第一階段的目標，讓民眾可以過防疫新生活，樂活防疫。不過，他也說，由於境外還是很嚴峻，因此防疫還是要嚴守，但就相關活動、人數放寬也都持續進行，這幾天更穩定的時候，會建議總統就職大典的人數可以再放寬一些。

交通部長林佳龍上午受訪時表示，交通部會配合指揮中心對於疫情的控制，逐步鬆綁國內旅遊，為了安全起見，第一階段先規畫防疫旅遊，計畫跟旅行社合作推出踩線團，主要以觀光業界為主，做為未來國民旅遊的示範，「相關方案已經很具體規劃，連續一個月以上都沒有本土感染案例，只要指揮中心宣布就會啟動。」

▲▼陳時中衛福部台北醫院慰問醫護-林佳龍（圖／記者周宸亘攝）

▲林佳龍表示，只要指揮中心一宣布鬆綁，就會推動防疫旅遊等相關方案。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍說，相信國人都想出去走走，事實上現在也沒限制大家旅遊，但仍要呼籲，民眾出遊還是要遵守社交距離或參考1968 APP資訊，選擇適當時間到能夠放心旅遊的地方。

另外，先前1968 APP警示熱點受到地方抨擊，林佳龍表示，初期為了防疫的警示功能未來逐漸轉化，變成是為了讓大家能安全旅遊的提示功能。

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