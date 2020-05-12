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屁孩想吸引注意！闖國小「朝地狂砸校龜5次」…小朋友上課驚見牠殼裂慘死心碎

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▲▼屁孩闖國小摔死校龜。（圖／翻攝臉書）

▲少年闖國小摔死校龜，是後供稱是為吸引爸媽注意。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮新城鄉嘉里國小的校龜「大龜」遭人惡意摔死，讓將牠視為家人的師生們相當難過，紛紛落淚。經校方報警後，警方調閱監視器發現，兇手竟是一名國中少年，為了引起家人注意，才痛下毒手，將「大龜」活活摔死，也讓嘉里國小校長氣炸，臉書PO文痛批，「你可以不喜歡牠，但不代表你可以傷害牠，我們派出所見！」

「大龜」11日上午被學生發現龜殼破裂，且身體腫漲漂浮在水面，還發出陣陣惡臭，經工友前往查看，竟赫見「大龜」已明顯死亡，且身體已腐爛，死狀相當悽慘。

校方得知消息後，驚覺事件不單純，於是立刻報警。警方事後調閱監視器發現，9日下午，黃姓國中生闖入校園，並將「大龜」從生態池中撈起，先是連續朝一旁走廊天花板拋摔，還不斷用腳猛踢，而少年每見「大龜」落地，還會上前查看死了沒，直到2分多鐘後發現「大龜」奄奄一息，才又將他丟回生態池。

▲▼屁孩闖國小摔死校龜。（圖／翻攝臉書）

警方事後循線找到少年，並將他帶回了解，而他則向警方供稱，是為了想引起爸媽注意，才會痛下毒手，事後也相當後悔，而校方最後也決定「給他機會」，不希望他留下不好的紀錄。

嘉里國小紀忠呈表示，這起案件發生後，全校師生情緒都相當低迷，未來也將針對學生做好心理輔導，並嘉情生命教育，讓學生們能學習到尊重大自然及愛護生命的重要。

►腦公！你不可以賴帳喔

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