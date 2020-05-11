民宿帶9男3女夜闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴　老闆樂PO「宣傳照」…網炸了

▲民宿老闆帶客人到野溪溫泉夜遊。（圖／翻攝自爆料公社二館，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

「你們知不知道下游是水庫，我們用你的洗頭的水再來洗澡洗頭很噁心。」有網友日前在《爆料公社二館》轉貼一則貼文，只見花蓮一位民宿老闆貼出照片，他帶著一群穿著泳裝的遊客夜遊野溪溫泉，但住客不僅在溪裡洗頭，還倒啤酒狂歡。民宿老闆帶頭這樣玩，讓當地人忍不住狂批「清澈的野溪，禁的起你們洗髮精的污染？」

一名網友在自己的臉書貼出好幾張截圖，只見民宿老闆直呼「晚上就該要有花蓮夜晚的樣子」，還hashtag「#歡迎光臨我的浴室」、「#野溪溫泉」。附上的照片中，男生清一色穿著四角泳褲，2個女生則是清涼比基尼，而一行人不僅在野溪溫泉洗頭，還喝啤酒狂歡，甚至把酒水倒在同伴身上。

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看到這情景，截圖的網友忍不住在文中開批，「我個人覺得啦……好山好水的太魯閣，有必要用這種方式對待它嗎？」說遊客這樣玩，洗髮精汙染了清澈野溪不說，溪中生物也不知道能不能受這般摧殘。

他接著點名民宿老闆，「現在民宿是怎麼了，為了招攬客人？為了吸睛？為了網紅加關注是嗎？若你們每趟帶客人去都是如此，經年累月下來還得了？這我無法接受，請民宿老闆出來面對，老闆你想紅喔……！」這位網友也爆料，「#此事件中的客人是被民宿老闆帶去的」、「#客人無辜請勿人身攻擊」。

看到貼文後，其他人也紛紛喊扯，「超沒水準，還自以為有趣」、「自然生態就這樣玩殘了，想哭」、「好過份的一群人， 民宿業者你不知道你靠這些片好山好水才有客人去住嗎？ 你還不好好保護， 這樣破壞」、「誰說客人就是無辜的？誰他X的洗澡會在自己的浴缸倒啤酒？」、「我不覺得客人無辜，如果客人有腦袋，也應該要知道這樣行為是不對的。」

事後，民宿老闆馬上拍影片說明、解釋並道歉，指出當天客人是喝完啤酒後，把空罐當成水瓢來裝溫泉水，並非將啤酒倒入溫泉中，從照片就可以明顯看到，罐子倒出的內容物是透明色，並非啤酒的黃色。另外，遊客確實有在溪邊洗澡，但一行人用的是肥皂，絕無汙染環境之意。

據《國家公園法》第13條顯示，國家公園區域內禁止污染水質或空氣，依法可處罰鍰，但須舉證這樣的行為有達汙染水源程度；另外，一行人躺在隧道馬路上拍照行為，應已違反《道路交通安全處罰條例》第78條「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」