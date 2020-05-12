LIVE／連續30天無本土確診病例？指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導
新冠肺炎疫情趨緩，今日能否持續零確診，達到30天無本土病例的紀錄，各界都在關注，昨（11日）1名40多歲的男性確診患者案197，因多重器官衰竭逝世，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，死因原因之一是「細胞激素風暴」。今（12日）疫情變化和最新的防疫作為，指揮中心14時說明。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回答記者防疫相關問題。（圖／記者徐斌慎攝）
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▲截至5月12日上午為止，新冠肺炎維持440例，7人死亡。（圖／曾梓倩製）
記者陳詩璧／台北報導
新冠肺炎疫情趨緩，今日能否持續零確診，達到30天無本土病例的紀錄，各界都在關注，昨（11日）1名40多歲的男性確診患者案197，因多重器官衰竭逝世，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，死因原因之一是「細胞激素風暴」。今（12日）疫情變化和最新的防疫作為，指揮中心14時說明。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回答記者防疫相關問題。（圖／記者徐斌慎攝）
▲截至5月12日上午為止，新冠肺炎維持440例，7人死亡。（圖／曾梓倩製）
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