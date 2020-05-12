LIVE／連續30天無本土確診病例？指揮中心14時說明

歷經火箭隊總管莫雷「撐香港」發言，以及新冠肺炎疫情衝擊後，NBA官方12日宣布，將由馬曉飛接替張墀駒，出任NBA中國新一任CEO，這也是迄今為止第一位中國大陸本土出身的NBA中國掌門人。熟悉華人市場，父親為《央視》體育頻道創始人馬國力的他，被看好能協助NBA解決當前在中國市場的困境。