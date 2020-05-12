保全吃燒酒雞4小時後車禍　求情「窮到繳不出8萬」獲緩刑

▲燒酒雞是冬季進補的熱門料理之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

61歲邱姓保全去年12月29日下午1時許在朋友家吃燒酒雞，隨後騎車準備返家，卻在途中與另一名陳姓機車騎士發生車禍，進而因為酒駕吃上官司；他上訴求情，表明薪水微薄、久病纏身，實在付不出原審判處的8萬元。新北地院法官考量邱男是初犯，也與陳姓騎士達成和解，最後同意宣告緩刑2年，希望他能從中記取教訓。

判決書中提到，邱男當天先在新北市林口區文化北路的朋友家吃燒酒雞，4小時後騎車準備回家，卻在文化北路一段與忠福路口撞上陳姓騎士；警方獲報到場處理，經過呼氣檢測，發現他呼氣所含酒精濃度達每公升0.38毫克，訊後依法送辦。

邱男一審被判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，同時還要併科罰金2萬元，得易服勞役20日。他上訴求情並表示，「我吃了含有酒精成分的燒酒雞上路，確實有錯，發生車禍也與騎士達成和解，我從事保全工作，薪水微薄，加上久病纏身，實在無法負擔原審科處的8萬元」，希望法官看在初犯的份上，從輕量刑。

新北地院法官認為，邱男明知酒駕危險，仍罔顧公眾安全執意上路，進而發生車禍，原審量刑並無不妥，考量到他是初犯，也是一時失慮才會觸法，經過偵審程序相信已經知所警惕，不會再犯，最後裁定駁回上訴，但同意宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，另外還得向公庫支付3萬元，並提供60小時的義務勞務，全案確定。

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