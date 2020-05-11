驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」　駕駛：以為垃圾

▲監視器拍下女子走到路中間。（圖／翻攝《紅網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸湖南省湘潭市湘鄉市近日發生一起驚悚車禍，一名王姓男子酒後開車輾過躺在地上的酒醉的黃姓女子，他肇事後逃逸，被群眾追至家中攔截。他落網後供稱，「以為是一個垃圾，就從垃圾上方駛過。」所幸女子送醫後沒有生命危險，也還原她為何要躺路中。

《紅網》報導，王男晚間駕駛小客車沿健康西路東往西方向行駛，途經湘鄉市人民醫院門口地段，遇黃女飲酒後仰臥在馬路上。

根據路口監視器畫面，穿黑色上衣、粉色褲子的黃女走到路中央後立刻躺下，整個人呈現「Y」字形躺平，隨後被王男的轎車輾過上半身，還遭拖行一小段距離，她立刻痛得蜷曲成「L」形。

▲▼女子被轎車輾過上半身。（圖／翻攝《紅網》）

▼女子被拖行一小段距離。（圖／翻攝《紅網》）

王男肇事後落網低頭懺悔，「真的不敢相信我撞了人。沒想到，那麼晚，下了雨，還會有人躺在馬路上。當時，我車子的雨刷是開到了最快速度，我看到前方地面有物體，以為是一個垃圾，就從垃圾上方駛過。撞了人是我不對，喝酒真是誤事。如果沒喝酒，說不定這場事故就不會發生！」

而黃女回憶，「當時和男友在商業街家中吵架，心情不好，喝了6、7兩二鍋頭白酒，糊裡糊塗，不記得自己怎麼被撞的了。從病床上醒來聽男友和醫生說，我才知道自己被小車壓了。」所幸她送醫後沒有生命危險。

湘鄉市公安局交警大隊事故中隊表示，駕駛負此次道路交通事故的主要責任，行人負事故的次要責任，目前案件仍在進一步辦理中。

▼女子痛到蜷曲成L形。（圖／翻攝《紅網》）

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