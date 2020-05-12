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粉紅色罰單為避免流血　南警六分局強化科技執法取締超速！

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▲台南市警六分局測速槍66天內已告發1249件，警方籲請民眾勿超速行駛，以免傷了荷包，甚至賠了性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局測速槍66天內已告發1249件，警方籲請民眾勿超速行駛，以免傷了荷包，甚至賠了性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局統計今年1-4月份南區交通事故主要肇因以「未依規定讓車」191件最多，「未注意車前狀況」154件次之，其中超速不但是駕駛人未注意車前狀況的主因之一，也加重了交通事故的傷亡及財損。

警六分局表示，六分局今年僅配發1支手持測速槍，66天內已告發1249件，但警方真正目的是交通安全而非追求績效，「開了粉紅色罰單，是為了避免民眾未來在馬路上流鮮紅色的血！」。

▲台南市警六分局測速槍66天內已告發1249件，警方籲請民眾勿超速行駛，以免傷了荷包，甚至賠了性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警六分局表示：目前南區共有17處固定式測速照相，台南市警局網站亦公告讓民眾知道。公告作法除因應法律要求外，其目的是提醒用路人注意速限，警方並不想和民眾玩貓抓老鼠，也不願追求績效而突擊執法，警察最期盼的是：民眾的家人能每天看見您平安回家，而非為績效而取締！

六分局強調，根據執法經驗，不少駕駛人被測速拍到1次，繳了1次學費後，開始學會「偽善駕駛」，行經固定式測速路段時，都乖乖遵守速限通過，但一過攝影機，速度突像飛機起飛般拉升，乖巧小綿羊變成疾駛大野狼。警方為杜絕駕駛人僥倖心態，採輔以手持式測速槍，強化科技執法和舉發彈性，但警方仍依法律規定，在執法處前300公尺提醒用路人注意，仍盼駕駛人遵守速限，警方強調：「一旦您超速入鏡了國家級攝影器材，寄給您的攝影作品，會讓您傷了荷包」，但至少只是粉色警惕，而非車禍輪胎下的鮮紅色鮮血！

▲台南市警六分局測速槍66天內已告發1249件，警方籲請民眾勿超速行駛，以免傷了荷包，甚至賠了性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局分局長陳建民11日親自慰問督導交通崗同仁。陳建民分局長表示，五月天氣轉熱，員警同仁在大太陽底下執勤相當辛苦，未來交通告發會逐漸走向科技執法，讓執法更精密化、科學化，也減輕第一線員警負擔，善用科技讓違規舉證明確，減少執法爭議和員警訟累。陳建民分局長再度呼籲：交通事故的高峰期仍是上下班時段，民眾早10分鐘出發，讓自己輕鬆出門，就不必在馬路上當拼命三郎，畢竟安全才是唯一的路！

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