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13歲女除夕夜前半裸棄屍麥田　嫌犯逃22年因疫情落網...老刑警：欠下的終於還了

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13歲女除夕夜前遭性侵...半裸棄屍麥田中　嫌犯逃亡22年因為疫情落網。（圖／翻攝自《現代快報》）

▲性侵女童的凶嫌，22年後終於落網。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者李振慧／綜合報導

江蘇省淮安市漣水縣原朱碼鄉22年前曾發生一起駭人凶殺案，一名13歲女童在除夕前夜遭人性侵殺害，下身裸露陳屍在麥田中，事件雖然引發關注，警方卻一直找不到凶嫌，直到現在因為疫情終於破案。

《現代快報》報導，事件發生在1998年1月31日下午，警方接到民眾報案，在村裡一麥田內發現一具下身赤裸的女童遺體，調查後判定為強姦殺人案件，雖然市縣警方立即專案小組偵辦，卻一直沒有查到凶手身分。據了解，女童的父母靠拾荒維生，當天2人工作時托女兒幫忙在現場看管物品，沒想到返回時發現人突然失蹤。

有村民表示，曾看到一名男子尾隨在女童身後，然而因為天色昏暗無法看清對方身分，案件也因此多年苦無進展。沒想到近來因為疫情，社區警察上月22日進行訪查時發現一名陳姓男子態度異常，似乎刻意在迴避提問，進一步調查發現，陳男長相與當年未破懸案的嫌犯肖像畫相似，連夜審訊後終於讓他坦承罪行。

陳男本月7日坦承犯案後，讓當年曾參與懸案的員警表示，「22年過去，我頭髮都白了，案子一直沒有破，就像一塊大石頭壓在我的心頭，如今在我退休前，犯罪嫌疑人終於落網，我欠下的債終於還了」。

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