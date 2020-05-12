全裸辣妹跳煽情艷舞…下秒「跨坐大腿」狂蹭猛搖！包廂內探索全身　藏不住激情春色

▲小乃媒介小綠、小莉進行脫衣舞等行為。（圖／示意圖，無關本案 ／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

一名女子「小乃」（化名）媒介女子「小綠」（化名）、「小莉」（化名）進行脫衣舞、全裸在男客身上磨蹭、搖擺等行為，以此進行營利。對此，雲林地院審理後認為，小乃的行徑已經觸犯意圖使女子與他人猥褻之行為，而媒介以營利，因此判她3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，小乃在雲林某地經營一間快炒店，但她卻意圖營利，並基於媒介女子與他人猥褻行為之犯意，當男客在店內消費時，讓小綠、小莉全身脫光，到包廂內大跳艷舞，甚至進行身體磨蹭、摸胸部等猥褻行為，並以每小時500元進行收費。

警方到場臨檢時，當場查獲小綠赤裸身體、跨坐在男客身上磨蹭，而小莉則赤裸身體在包廂內跳舞。對此，法官認為，小乃不思以正道取財，反藉媒介女子與他人猥褻行為牟利、敗壞社會風氣，所為實不足取，為念及她坦承犯行，因此依法判她3月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

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