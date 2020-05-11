1次收500元！小吃部辣妹「上空全裸」猛蹭男客…老闆夫妻下場出爐

▲夫妻經營小吃部，讓店內小姐「上空全裸」騎在男客身上，下場曝光。（示意圖，與本文無關／記者洪靖宜翻攝）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名阮姓女子與黃姓男子為夫妻，兩人一起經營小吃部，除了有坐檯小姐在一旁服務外，還提供單次收費制的脫衣舞秀，店內小姐「上空全裸」坐在男客身上磨蹭，並讓男客任意撫摸女子胸部。警方獲得線報喬裝成男客進場消費，才曝光整起事件，日前法院審理結果出爐，這對夫妻遭判刑4個月。

判決指出，這家小吃部包廂收費為每2小時500元，每位小姐坐檯費則每2小時600元，店家只拿100元，剩下的500元由小姐分得，另外還提供單次收費500元的脫衣秀舞服務。

警方接獲線報後，由3名員警於2019年4月9日晚間假裝成男客進到店內消費，先由4名越南籍女子進入包廂服務，接著由阮女安排第5名女子進去包廂進行脫衣舞表演，結束後3名員警隨即表明身分，並當場出示搜索票進行搜索，現場人員全部嚇傻，事後負責的夫妻倆被依妨害風化罪嫌起訴。

阮女辯稱，有禁止店內小姐脫衣秀舞，一切都是「小姐個人行為」，無法控制小姐在包廂內的行為；黃男則稱，沒有參與小吃部經營，白天有自己的工作，純粹下班後會偶爾來店內幫忙打掃、煮菜，不知道店內有小姐會脫衣秀舞。

不過，法官查證後得知阮女、黃男在外以小吃部老闆自居，兩人以提供小姐脫衣秀舞的經營模式，已是常態，確認兩人說詞只是在卸責，高雄地院最終依共同犯圖利容留猥褻罪，個別判夫妻倆有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

►拍照拍不完

【更多新聞】

業務員台64線「時速141公里」一路狂飆！公司竟得挨罰…背後原因曝光



「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定



正宮見「女鞋+驗孕棒」心碎！小三「助攻」幫揭花心夫連環偷吃…他賠慘了

