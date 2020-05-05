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涉在教育聖地看A片打手槍！法官「罰1萬就好」　北市府官員認罪

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▲▼台北市教師研習中心。（圖／翻攝自Google map）

▲黃男除了在台北市教師研習中心的閱覽室內，偷偷邊看色情片邊自慰外，還曾陷入偷拍風波。（圖／翻攝自Google map）

記者孫于珊／台北報導

一名在北投區陽明山教師研習中心工作的黃姓官員，涉於上班時間，用電腦看A片打手槍，監視器畫面都拍下了黃男用手搓揉自己下體的行為，因此黃男被依妨害風化罪章中的公然猥褻罪起訴。台北地院4日開庭，原本否認犯行的黃男，在檢察官的勸說，及法官提議輕罰1萬元的協商後，黃男終於當庭認罪。

黃男於庭上表示，他擔心會因被判拘役而拿不到良民證，但經律師解說不會影響後，黃男大大安心，並繼續進行認罪協商程序。法官提出，因黃男沒前科，且情節不重，若黃男向檢察官認罪，就罰1萬元就好，檢察官當庭同意，黃男也被說服而認罪了，但他不停發牢騷說，他當時是被偷拍的，還說他很怕被定罪後，又會被媒體拿來大作文章等語。

2018年2月3日，台北教師研習中心，這個專責教育人員培訓及教學課題研究的教育聖地裡，黃男竟在閱覽室內最隱密的座位，以個人筆電觀賞A片，還邊看邊「打手槍」，黃男事後只坦承有用私人電腦及公用電腦瀏覽色情網站，但否認自慰。

其實黃男在2018年4月間，還曾被同事檢舉，涉在教師研習中心偷拍女同事或女訪客，但檢方認為，黃男偷拍的都是遠距離畫面，並非隱私部位或私密行為，並不構成妨害秘密罪嫌；黃男甚至曾因不滿偷拍案遭媒體爆料，稱他是「偷拍狂魔」，到法院自訴控告妨害名譽。不過黃男上班摸魚的種種行徑實在惹議。

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