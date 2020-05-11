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台中4月大男嬰午睡無呼吸心跳　年輕保母急打119「線上CPR」仍救不回

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記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區人和路某社區大樓11日中午1時許，施姓保母發現受託帶的王姓男嬰午睡後一覺不起，查看時驚覺男嬰失去呼吸心跳，趕緊打電話向消防局求助，救護人員趕赴現場並將男嬰送往台中慈濟醫院急救，經搶救仍回天乏術，全案警方正調查釐清當中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市潭子區人和路某社區大樓11日傳出男嬰猝死 。（圖／民眾提供）

台中市消防局11日中午1時8分許獲報，施姓保母（24歲）稱她照顧一名4個月大的王姓男嬰，於午睡後發現沒有呼吸心跳，勤務局即線上指導CPR及通知市警局派員協助，並調派救護車趕赴保母家中對男嬰施以急救，經送往醫院急救後，仍於下午2時10分許許宣告搶救無效。

警方初步了解，施女領有保母證照，她表示該男童是男嬰父母所託，因此其案發地點應是施女的住處，男嬰身上無明顯外傷，外觀也無異狀，目前警方與社會局正介入了解。

警方表示，施女之前從事護理工作，近期才開始轉職保母，目前帶著該男嬰與另一名女嬰，女嬰已照顧近一年，男嬰則快一個月。施女稱今日中午11時餵完奶後，將男嬰帶去午睡，期間要查看男嬰是否有蓋被子、踢被等狀況時，發現男嬰竟出現異狀，無論如何輕搖都沒反應，慌忙撥打119求救。全案待明日檢察官相驗，以確認男嬰死因。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市潭子區人和路某社區大樓傳出男嬰猝死，目前警方與社會局正介入了解。

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