鄰居3台車占車位！他氣到在馬路上「公布個資」嗆臉皮厚　遭判刑2月

▲何姓男子因不滿高姓男子長期以車占據車位，氣憤致柏油路上公布高男個資，遭判刑2個月。（示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／苗栗報導

何姓男子因不滿高姓男子將3台車停放在兩社區間的空地占車位，氣憤至該巷道柏油路面上寫下高男姓名、車號、職業等個資，甚至還嗆聲他「臉皮跟腳底一樣厚」。高男發現後憤怒告上法院，苗栗地院審結依違反個人資料保護法，判何男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案仍可上訴。

何男因不滿高男長期以自家車輛在社區間空地占車位，導致附近住戶、商家的客人不能停車，他忍無可忍下2019年6月2日下午4點多帶著油漆，直接在該處柏油路上公布高男姓名、職業、車牌號碼等個資，甚至開嗆高男「臉皮跟腳底一樣厚」等話。高男見到後覺得自己顏面盡失、名譽受損，個人隱私也遭洩漏，怒至法院向何男提告。

法院審理時，何男坦承有在柏油路上寫下上述內容，但否認違反個人資料保護法，同時還激動控訴，「高男長期以3車占停車位，過去還有1部小發財車，導致社區住戶及商家無法停車」，認為他行為實在很不應該。

法官認為，個資法範圍廣泛，包含姓名、生日、特徵、婚姻、家庭、教育、職業、聯絡方式等，甚至基因也都算在其中，何男公布內容確實得以讓人辨識出高男身分，可能造成高男個資遭人非法利用，雖雙方至今仍未達成和解，但考量何男犯後坦承客觀犯行，案發後也已將路面清除，審結判處2個月徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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