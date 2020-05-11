南投中興新村光華國小前庭連鎖磚破損　國教署會勘協助改善

▲南投中興新村光華國小，前庭連鎖磚破損，教育部國教、縣府會勘協助改善事宜。（圖／張弘昌攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市中興新村光華國小，校門前庭連鎖磚地坪設計為環型車道，下雨天開放家長，開車進校內接送學生，長年使用下凹陷積水，師生行走或活動易發生跌倒危險。國教署、縣府教育處10到場勘查，初步以提報中央補助、縣府籌配合款方式協助施工改善。

光華國小前庭集合場，鋪面使用超過10餘年，表面層、彈性層嚴重磨損，瀝青層龜裂，影響學生活動安全；大王椰子樹區與集合場無區隔，且緊連校牆處為一斜坡，雨季斜坡砂土，會隨雨水溢流進集合場，目前雖種植栽保護，但仍無法阻絕泥水覆蓋，容易造成滑倒危險。

校方與教育處初估，約需697萬元重新鋪設連鎖磚及施作集合場，以期有效避免校園意外發生，提供學生安全無虞的活動場域。依據教育部國教署補助學校充實與改善設施設備，縣府需配合自籌12％經費。

林縣長上任以來，對縣內學校各項設施設備經費需求，皆餘遺力予以支持，依據學校所提出最迫切性及安全性需求提報至中央，縣府並協助籌措自籌經費，協助每所學校皆能在優質環境下努力辦學，提昇南投競爭力，培育出下一代優秀學子。

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