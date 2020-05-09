快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

▲翁開賓士、手戴不斐戒指申請紓困 民眾：光輪胎就幾萬了。（圖／東森新聞）

記者董美琪／綜合報導

政府紓困引起關注，屏東市一名老翁日前開賓士、戴鑽戒要申請紓困金。但因為阿伯超過65歲，也無法證明自己是家中主要經濟來源，因此被屏東市公所拒絕。而另外一個開BMW的菜販，因為「資格符合」，審查通過。

根據自由報導，菜販開著BMW名車申請紓困金，讓承辦員傻眼。不過因為他本身是農民，疫情以來生意遭到波及，農會因此讓他通過審查，直接拿到紓困金。

不過由於菜販沒有申報所得，政府無法課稅，補助也能通過，讓外界出現不公平聲音，希望政府趁機檢討稅務規定。

另外，一名老翁駕駛車價近4百多萬、二手價也要近百萬的賓士S350要申請紓困。屏東市公所社會課長吳怡靜表示，「他手上戴著一個頗具價值的大戒指，我問阿伯你經濟有困難嗎，因為我看你開賓士的……。」

但老翁解釋，自己退休多年且已經離婚，兒子不願照顧他，平日基本所需都是靠「國民年金」過活，他目前在工地擔任保全，薪水都是領現金，不方便提出工作、薪資證明，聽到有紓困金的消息後，才會跟朋友借賓士從台南工地回到戶籍地屏東申請，強調「車子是向朋友借來的。」

公所承辦人員聽完後，告知對方必須出示工作、薪資證明，但對方卻始終拿出不來，也不願意回去跟老闆申請，甚至不斷在紓困補助問題上跳針，眼見始終無法申請，感嘆了一句「生活已經很苦，沒想到申請紓困條件竟如此嚴苛」，便離開現場。

不只開名車來申請紓困的現象，屏東市公所人員在審核過程中，發現有許多存款破百萬或擁有數間房產的人，忽略以戶為單位要請領補助，讓他們只能一個一個詳細解釋。

此外除了屏東市外，全台各地其實也都有亂象，基隆就有人因為資格不符，氣到在現場大鬧摔椅子，蘭嶼鄉則出現無法申辦的情況，各種情況讓中央與地方政府相當頭痛。