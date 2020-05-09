　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼翁開賓士、手戴不斐戒指申請紓困　民眾酸：光輪胎就幾萬了。（圖／東森新聞）

▲翁開賓士、手戴不斐戒指申請紓困　民眾：光輪胎就幾萬了。（圖／東森新聞）

記者董美琪／綜合報導

政府紓困引起關注，屏東市一名老翁日前開賓士、戴鑽戒要申請紓困金。但因為阿伯超過65歲，也無法證明自己是家中主要經濟來源，因此被屏東市公所拒絕。而另外一個開BMW的菜販，因為「資格符合」，審查通過。

根據自由報導，菜販開著BMW名車申請紓困金，讓承辦員傻眼。不過因為他本身是農民，疫情以來生意遭到波及，農會因此讓他通過審查，直接拿到紓困金。

不過由於菜販沒有申報所得，政府無法課稅，補助也能通過，讓外界出現不公平聲音，希望政府趁機檢討稅務規定。

另外，一名老翁駕駛車價近4百多萬、二手價也要近百萬的賓士S350要申請紓困。屏東市公所社會課長吳怡靜表示，「他手上戴著一個頗具價值的大戒指，我問阿伯你經濟有困難嗎，因為我看你開賓士的……。」

但老翁解釋，自己退休多年且已經離婚，兒子不願照顧他，平日基本所需都是靠「國民年金」過活，他目前在工地擔任保全，薪水都是領現金，不方便提出工作、薪資證明，聽到有紓困金的消息後，才會跟朋友借賓士從台南工地回到戶籍地屏東申請，強調「車子是向朋友借來的。」

公所承辦人員聽完後，告知對方必須出示工作、薪資證明，但對方卻始終拿出不來，也不願意回去跟老闆申請，甚至不斷在紓困補助問題上跳針，眼見始終無法申請，感嘆了一句「生活已經很苦，沒想到申請紓困條件竟如此嚴苛」，便離開現場。

不只開名車來申請紓困的現象，屏東市公所人員在審核過程中，發現有許多存款破百萬或擁有數間房產的人，忽略以戶為單位要請領補助，讓他們只能一個一個詳細解釋。

此外除了屏東市外，全台各地其實也都有亂象，基隆就有人因為資格不符，氣到在現場大鬧摔椅子，蘭嶼鄉則出現無法申辦的情況，各種情況讓中央與地方政府相當頭痛。

ET快訊
軍人偷跑gay吧「多人狂歡」南韓境內感染激增　醫院遭隔離
母親節深夜迎「首波梅雨鋒面」　降雨熱區出爐！連下2天
賓士阿伯申請紓困被退回！　男開BMW「一個原因」順利通過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公園兒童遊戲場阻絕防疫破口　新北志工隊加強巡檢宣導

助街友再創職涯新人生　新北勞工局職訓就服媒合百分百

母親真偉大獻康乃馨表愛意　新北農業局盼民眾支持花卉產業

快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

母親節送暖不忘防疫　新北公有市場送限量「康乃馨香皂花」

要設基地台「但不能在我們家附近」　業者關閉斷訊…鎮民QQ後悔了

導遊領隊國考登場　鄭文燦：高規格防疫措施確保考生安全

台南新營廢棄太空包火警　火勢燜燒出動挖土機撲滅殘火

台灣史前館即將封館整修　5/12起至5/30免票入場參觀

基隆「防疫新生活運動」　林右昌：公共場館都沒因疫情關閉

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

動彈不得！寫功課一堆貓來打擾　妹妹「懸空坐姿」Hold住一切XD

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

公園兒童遊戲場阻絕防疫破口　新北志工隊加強巡檢宣導

助街友再創職涯新人生　新北勞工局職訓就服媒合百分百

母親真偉大獻康乃馨表愛意　新北農業局盼民眾支持花卉產業

快訊／賓士伯申請紓困被退回！　BMW男「一個原因」順利通過

母親節送暖不忘防疫　新北公有市場送限量「康乃馨香皂花」

要設基地台「但不能在我們家附近」　業者關閉斷訊…鎮民QQ後悔了

導遊領隊國考登場　鄭文燦：高規格防疫措施確保考生安全

台南新營廢棄太空包火警　火勢燜燒出動挖土機撲滅殘火

台灣史前館即將封館整修　5/12起至5/30免票入場參觀

基隆「防疫新生活運動」　林右昌：公共場館都沒因疫情關閉

不斷更新／兄弟滿壘殘壘沒得分　7局樂天5比3兄弟

中職／張育成英文對答如流　分享升大聯盟的趣事

南韓又見「N號房事件」翻版！　15歲「女版趙主彬」握網友私密照強逼拍淫片

賈靜雯曬咘咘Bo妞「搗蛋傑作」！　崩潰喊：這是母親節禮物嗎…老公修杰楷也傻眼

這篇必收！第一次在家煎牛排就上手　牛排教父3大名廚公開撇步

手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

中職／米蘭達自我要求很嚴格　丘總讚堪當球員表率

《誰是被害者》李沐「素顏試鏡」畫面曝光！　「4分鐘獨白」瞬間爆淚

中職／江國豪好投奪勝、高國麟雙響砲賞統一6連敗　富邦7比4統一

KAWASAKI「ZX-25R純正賽車版」細節大公開！全碳纖維外殼超迷人

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

基地台被抗議　里長還原背後真相

土豪辦紓困　一查名下房產上億

要設基地台「不能在家附近」鎮民秒後悔　

開BMW申請紓困　男順利通過

變換車道吃4罰單　他申訴被打臉

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

為違反居家隔離者受重罸　議員摃官員

紓困第3天　桃園還有5405名額

新北公有停車場　減收權利金達35%

新住民鄧世明　種菜掙得百萬車

紓困補助金遭銀行扣押

5歲童公園走失　苗警尋人助團圓

更多熱門

相關新聞

「靠北蘇睏」不雅圖惹議　郭昱晴轟：拙劣低俗

「靠北蘇睏」不雅圖惹議　郭昱晴轟：拙劣低俗

國民黨數位行銷科技長「數位諸葛亮」簡勤佑7日創立「靠北蘇睏」臉書粉專，宣稱提供民眾以匿名方式宣洩對「紓困之亂」的不滿，但卻貼出女性跨坐影印機的圖片，引發外界抨擊。對此藝人郭昱晴也在臉書砲轟，直呼「真的沒救了」！

萬件紓困件審核甩鍋中央？　新北市3點打臉

萬件紓困件審核甩鍋中央？　新北市3點打臉

賓士逐步重啟全球新車生產線

賓士逐步重啟全球新車生產線

北市5千擴大紓困案還沒送　下周決定是否初審再送中央

北市5千擴大紓困案還沒送　下周決定是否初審再送中央

陳時中：中央審紓困無法5天內撥款

陳時中：中央審紓困無法5天內撥款

關鍵字：

紓困條例紓困紓困金賓士BMW

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面