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見妹子站路旁秒奔上前！小嘴問路「小頭」狂蹭　雙手摸遍嗆：不從就叫人強姦

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲范男路上見到正妹，竟奔上前假藉問路，後趁機摸奶、下體，被法官判刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

范姓男子路邊見到正妹小乃（化名），立刻被吸引，於是假借問路上前攀談，雙手還直接勾住小乃肩膀，隨後強吻，甚至伸手撫摸小乃胸部、臀部等。小乃當時不斷抵抗，沒想到范男竟出言恐嚇，「不從，就叫朋友強姦你」，接著有撫摸小乃下體。案經小乃提告，台中地院最後依強制猥褻罪判范男10個月徒刑。

判決書指出，范男有強制猥褻前科，5年多前才剛出獄，沒想到他卻惡性不改，2020年2月3日深夜見到長相甜美的小乃站在家門前，於是上前問路攀談，而小乃見他詢問的地點不遠，於是陪同范男一同尋找該址，還沿路聊天並提及感情方面的事。

過程中，因未尋得該址，2人於是返回小乃住處前繼續聊天，2人相談甚歡便交換了LINE，而這時范男突然開口詢問，「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」隨後趁小乃不備強吻。小乃當時嚇得直問，「哪有第一次見面就這樣？」范男則回應，「我喜歡你，我覺得我們很聊得來。你要不要跟我在一起？」

范男見小乃未答應，又開口「陪我走一下」，便勾著小乃肩膀，走到暗巷中伸手進入小乃衣服內撫摸胸部。小乃當下明確表示拒絕，隨後不斷退後閃避，孰料，范男竟拉下臉質問，「你還要再退嗎」，接著繼續撫摸，還不斷用下體磨蹭小乃，但小乃仍持續抗拒。

范男遭拒後，直接翻臉不認人，出言恐嚇「我現在給你兩個選擇，第一個是跟我在一起，讓我保護你。第二個就是，我現在就帶你去我商圈朋友那裡，我叫他們強姦你，他們就會做，你信嗎？」隨後硬抓著小乃要走到商圈。小乃當時嚇得不斷哭喊，范男又稱，「我不怕女生哭」，逼得小乃只好答應與他交往。

范男得逞後，突然將小乃一把抱起稱，「你的身體不能被其他男生碰到，只有我可以，我佔有慾很強」，再隔著衣服撫摸小乃下體等。小乃當時企圖閃躲，但又害怕范男情緒失控，不敢強硬拒絕，最後趁著范男接聽電話時順勢表示，「你不是要去朋友家嗎？你趕快去」，最後趁范男離開後，立刻赴警局報警。

法院審理期間，范男對犯行坦承不諱，法官事後認為，范男才剛出獄，卻又再度犯案，明顯欠缺尊重女性身體自主權的觀念，因此將他判處10個月有期徒刑。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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