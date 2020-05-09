沒拍嗝就仰躺…女嬰「精神呆滯+四肢癱軟」嗆奶亡！無照保母判賠250萬元

▲無照的王姓保母一日餵女嬰喝完奶後，竟省去拍嗝動作直接將女嬰放置躺椅仰躺，害她不幸嗆奶身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

李氏夫妻2018年委託無保母證照的王姓女子照顧他們未滿1歲的女兒。王女一日餵女嬰喝奶完，未拍嗝就將她放置於躺椅上，隨後見女嬰眼神有異遂緊急聯絡李氏夫妻，遺憾經緊急送醫急搶救，女嬰最終仍因嗆奶不治身亡。刑事部分王女被依過失致死罪處有期徒刑8月；民事部分女嬰爸媽提告求償犯罪被害人補償金，法院判王女需賠250萬元。可上訴。

李氏夫妻在友人介紹下，2018年3月1日起委託王女負責每週五至隔週三，24小時全職照顧他們未滿1歲的寶貝女兒。怎料同年10月23日上午7時許女嬰以仰躺方式喝完奶後，王女竟省去拍隔動作就讓她繼續仰躺在躺椅上，沒多久王女見女嬰眼神有異並發出「嗚嗚」聲響，嚇的趕緊撥打視訊電話，將女嬰精神呆滯的狀控通知她父母，李氏夫妻及時趕到後見愛女四肢癱、無意識，立即將她送醫，遺憾經30分鐘搶救，女嬰仍因牛奶吸入呼吸道而窒息死亡。

李氏夫妻悲痛對王女提告，同時也向台中地檢署申請遺屬補償金。刑事部分台中地院認為，王女明知女嬰發育尚未完全，喝完奶仰躺容易胃食道逆流組塞呼吸道，甚至有窒息的可能，但她卻未隨時注意，審結依過失致死罪處王女有期徒刑8月。

女嬰過世後，台中地檢署經犯罪被害人補償審議委員會討論，決定補償李男128萬元、楊女122萬元，合計共250萬元，全額已於2019年12月10日給付完畢，故民事部分，台中地檢署轉而向王女求償250萬元，法官判准。全案仍可上訴。

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▲女嬰因喝完奶後未拍隔，不幸遭嗆死。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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