首場「有球迷」職棒比賽在台中　盧秀燕：成功經驗將是世界指標

▲▼盧秀燕在職棒開打前，前往球場了解防疫措施。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中華職棒8日首度開放千名觀眾入場觀賽，台中地主隊「中信兄弟」晚間在台中洲際棒球場對戰「樂天桃猿」，成為全世界矚目焦點，市長盧秀燕賽前到球場視察防疫作為，包括實名制、人員分流、禁止飲食等嚴密措施，她表示，市府與相關單位場勘開、開會無數次，只要成功舉辦，將創下世界指標，經驗足堪各國借鏡。

盧秀燕下午在洲際球場表示，今天是市府第3次正式會勘，先前中央流行疫情指揮中心、中華職棒和市府跨局處多次討論及演練，感謝他們配合，讓比賽更安全順暢，球員們能夠在安全環境下打球，球迷能夠安心看球，這場賽事若是舉辦成功，不僅創下台灣指標、更是世界指標。

盧說，這次視察重點為球場出入口、進場動線、座位間隔距離等防疫規劃，市府採取最嚴格標準審查，此外，中職也依照中央流行疫情指揮中心最新指引，球場內禁止飲食，但可以服藥、補充水分，喝水後應立即載回口罩，切勿掉以輕心。

傳染病醫療網中區指揮官黃高彬指出，這次開放球迷入場是經過縝密思考所做出的決定，在盧市長帶領下，市府團隊用心策劃多場防疫協調會議，相信一定會圓滿成功，成為全世界體育賽事的指標，做全世界的榜樣。

運動局長李昱叡則說，職棒球季開打將近1個月，聯盟與球團防疫都有充足經驗，也進行相關演練，有信心做好防疫，聯盟將嚴格執行防疫規範，除了體溫測量及手部消毒外，更需實名制登記入場、賽前依間距1公尺以上安全距離完成劃位並對號入座，全程戴口罩，嚴禁隨意走動，要將防疫做到最好。

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