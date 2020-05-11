陸生檢舉老師提「中華民國」　教長潘文忠出聲力挺中原教授：不容許矮化國格

▲潘文忠表示，台灣要維護學術自由，學術交流是必要，不容許矮化國格。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上推測病毒源自於中國武漢，並提及「中華民國」，引發陸生不滿檢舉，導致校方兩度要求他在學生面前公開道歉。教育部長潘文忠今（11日）下午透過媒體群組錄了一段話表示，台灣要維護學術自由，學術交流是必要，不容許矮化國格。

中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上推測病毒源自於中國武漢，並提及「中華民國」，引發陸生不滿檢舉，導致校方兩度要求他在學生面前公開道歉，由於第一次道歉時，強調他作為中華民國的教授，不會歧視學生，被教務長、副教務長約談，指出他不應該強調他是「中華民國的教授」，並要求再一次道歉。

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何志偉在記者會中也公開兩段道歉影片，他批評，學校只要陸生不要尊嚴，居然離譜到讓中華民國在校園被消失，直言「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

對此，潘文忠則指出，自己以身為中華民國教育體系一份字為榮，也希望學校秉持這樣信念，自己支持教授在任何地方說「我是中華民國的教授」。

潘文忠強調，台灣要維護學術自由，學術交流是必要的，但不容許矮化國格。教育部也在臉書發文呼籲，各方應尊重大學及教師的學術自由。

▲教育部呼籲各方應尊重大學及教師的學術自由。（圖／教育部提供）



有關何志偉與招名威出面召開記者會所提出的質疑，中原大學也發出以下四點聲明回應：

一、 任何老師在課堂上，若有非專業或與課程無關之言論，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改進並加強輔導。

二、 中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑。

三、 中原大學一向以營造友善校園為教育使命，我們保障任何國家或地區學生的受教權。

四、 針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，本校保留法律追訴權。

中原大學表示，中原大學課程調查小組檢視招名威老師上課影片及詢問當事人，證明招老師確實在上課時講述內容與課程專業無關，並有針對學生發表不適當的言論。中原大學一向重視教學品質，若有學生反應教學品質相關事件，皆會輔導處理。