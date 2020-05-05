熱死魚！桃園茄苳溪發現大量魚屍　環保局：天氣轉熱造成

▲天氣轉熱，桃園茄苳溪發現大量死魚。(圖／環保局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

近日天氣突然轉熱，桃園區茄苳溪宏太橋附近，發現死魚，市府環保局及水務局連手追擊，逐步清除以及追查元兇，經現場檢測水質與永安橋水質一致無異常事業廢水排放情形，惟水溫高達31℃，研判係近日氣溫急遽升高，造成河川水溫升高溶氧不足，而產生死魚情形。

環保局公害中心於5月4日下午4點，接獲民眾來電陳情茄苳溪永安橋河段有死魚情形，隨即派遣稽查同仁前往現場勘查，下午4點30分抵達茄苳溪永安橋河段，現場勘查確實有死魚情形，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧，另至上游河段追查亦有死魚情形。

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環保局經現場檢測水質與永安橋水質，一致無異常事業廢水排放情形，惟水溫高達31℃，研判係近日氣溫急遽升高，造成河川水溫升高溶氧不足，而產生死魚情形。環保局隨即利用橫向聯繫機制通知市府水務局，水務局已立即派工進場清理死魚，惟考量天色漸暗及人員安全，5日分別於桃園區、八德區及蘆竹區全茄苳溪流域徹底巡視，盡速完成死魚清理。

環保局同時也接獲市議員黃婉如電話，告知此一死魚事件，局長呂理德隨即趕赴現場了解並掌握相關訊息。

►我沒有遲到，是時間遲到了！