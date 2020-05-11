居家檢疫僅見父最後一面1小時　陳時中談邊境管制嘆：人道上的選擇很痛苦

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

有媒體報導，國內有名女子從國外趕回來見父最後一面，但因居家檢疫僅能外出一小時。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中感嘆，邊境管制「要關很難、要開也很難，我們都覺得坐在這裡非常痛苦。」

過去台灣因為醫療品質優良，常有其他國家的人到台灣就醫，外界也關心是否能在防疫前提下考慮恢復台灣國際醫療業務。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於曾在國內有過醫療記錄的國際病人，台灣還是有醫療道義在，會思考如何安全，又能滿足醫療資源。但他同時也感嘆「邊境管制」要開、要關都難，數次狀況都讓他很痛苦。

請繼續往下閱讀...

談到邊境管制問題，陳時中多次感嘆，「要關很難、要開也很難，開關都難，以前要關的時候，大家會覺得開很簡單，等到要開的時候，又覺得開很難，我們都覺得坐在這裡非常痛苦。」

陳時中說，早上看了一個報導，有國人從國外回來要去看父親最後一面，但要居家檢疫，事實上，那時候已經開放居家檢疫經過檢驗之後，可允許外出一段時間。他有感而發表示，如果那時候沒有開這個政策，國人見不到父親最後一面那個陰影就永遠在。

「在關的時候，就是會有在人道上的痛苦選擇，可是要跟公共利益做相關衡量」，陳時中說，其實那也沒有絕對標準在，只能不斷的判斷。

陳時中說，武漢封城不讓他們回來，我們也很痛苦阿，每一次都面臨到這樣的一些情況，但未來還是會有這樣開開關關的問題。事實上國外疫情還是不穩定，未來整個管理當然是一個動態的，沒辦法每件事都有完全配套後才開始做，一定是根據疫情變化、整個社會的需要，做一個快速的判斷。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

陳時中也說，他回想3/14宣布3/17 0時起實施歐美境管，3/14開記者會的時候就宣布，還沒上飛機的都算，有上飛機的就不算，看起來那個政策很粗糙，他也知道會帶來大家很大不方便，可是，明明就知道歐洲疫情來得那麼快，如果沒有即時行動可能就會後悔，後來也證實，確實後來那波非常急，甚至也把前面回來的人召回來。

「可是想想看，如果那波是平順的，大家就罵死了！會被批評沒有做好判斷，稍微幾例就把邊境禁得那麼嚴，把台灣的經濟用壞了、讓國人的家人都回不來。」陳時中說，這些政策都是動態管理，指揮中心會盡力把情報蒐集完全，針對專家意見、社會需要來討論，在動態裡面選擇相對一個對的方向。

陳時中對此也表達感謝，他說，謝謝國人支持這樣的管理方式，也帶來台灣到今天可維持29日沒有本土案例，但過去成績並不代表以後會一定會這樣子，還是要持續大家一起努力。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來