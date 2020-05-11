40多歲男「用葉克膜1個多月」一度好轉　張上淳：併發症造成敗血性休克

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布新冠肺炎再增1名死亡個案，個案為40多歲男性（案197），本身不是老年人也無慢性病史，外界也關心為何會病情惡化？對此，專家小組召集人張上淳說，個案病況變壞的非常快，4月初就用葉克膜，出現其他併發症造成敗血性休克，而敗血性休克的死亡率本來就很高。

張上淳說，該名死亡個案是台灣最後兩例使用葉克膜的其中一例，兩位用葉克膜時間都很久，案197基本上沒幾天就肺炎、呼吸衰竭住到加護病房，4月初就開始用葉克膜直到死亡前，葉克膜使用時間很長，所以容易出現併發症，也遇上不少併發症，最後出現敗血性休克，接著就多重器官衰竭，不幸不治。

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張上淳進一步表示，該病患不是老年人，也沒有慢性病史，但病快變壞很快，之後肺炎變得非常嚴重，呼吸器無法維持，所以只好用葉克膜，使用葉克膜非常久，中間呼吸血氧一度有改善，但因為其他併發症造成敗血性休克，所以不幸死亡，而在醫療上，敗血性休克的致死率的確非常高。

案197和案202為1對夫妻，3月8日至18日至美國探親，3月19日發病。張上淳說， 太太（案202）在4/10就解除隔離，4/11出院。