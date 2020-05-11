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朱立倫憂台灣疫苗明年底上市落後國際　「可能面臨鎖國困境」

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▲▼朱立倫憂台灣疫苗明年底才上市，恐無法跟進國際。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫憂台灣疫苗明年底才上市，恐無法跟進國際。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎全球防疫進入下一個階段，多國已成功開發快篩，目前正競相加速開發疫苗，聚焦研發能力及經濟復甦，前國民黨主席朱立倫11日在臉書發布「台灣早安Ep5」，他表示，多國將在年底研發出疫苗，準備重啟國門，重拾經濟動能，台灣因疫苗明年底才會上市，恐無法跟進，可能面臨鎖國困境，「沒有樂觀的本錢！」

朱立倫認為，台灣第一階段防疫成功，若要跟上國際復甦腳步，疫苗、快篩、藥物是三大關鍵，但因樣本數不夠，相對國際開發疫苗，能力有限。他強調，「到明年底才有疫苗真的太晚」，台灣疫苗部分，應該趕快加入「國際隊」，分享他國病毒株與抗體數據，跟國際一起合作開發，「絕對不能閉門造車。」

朱立倫表示，過去蔡政府一再強調五加二產業，但在生技產業實在「說得多、做得少」，「陳建仁副總統自己講台灣疫苗自給率只有8％！」朱說，台灣生技產業，過去長期以來「重製造、缺研發」，研發人才、後續產業鏈培養，以及研發投入的資源，相對不足，應該是政府未來發展生技產業應該補強的重點。

前衛生署長楊志良直言，除非疫苗成功，「否則台灣開放之後，恐怕會在恐懼中過日。」他提到，經濟何時解封，可以跟哪些國家往來，都應該儘速訂出標準。

至於生技產業，楊志良說，發展台灣的生技產業，還有很長一段路要走，每次都講的很多，但應該要有國家的團隊來統合資源。

陽明交大副校長、前新北市衛生局長林奇宏則強調，台灣第一波防疫成功，但廠商因為個案太少，台灣缺少國際合作，讓試劑產品沒有足夠的測試。他說，廠商自己有與各國業界交換訊息，但沒有一個總體的國家政策配合跟支持。

林奇宏提到，台灣資源有限，定位要清楚，台灣的資通訊產業在檢疫過程中可以扮演重要角色，政府要有更多作法。

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