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影／駐台代表「歐盟日」發影片：感謝台灣援贈口罩！

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記者蔣婕妤／台北報導

9日是歐盟盟慶，同時也是催生歐盟成立的「舒曼宣言」70週年。歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）選在這個特別的日子，特地透過臉書分享影片，再次感謝台灣援贈口罩，外交部長吳釗燮則在影片中舉杯祝歐盟生日快樂。

歐洲經貿辦事處9日透過臉書表示，今天是歐盟的盟慶「歐洲日 (Europe Day)」。更特別的是，今年是《舒曼宣言》70週年。1950年5月9日，當時的法國外長羅伯特‧舒曼 (Robert Schuman) 在巴黎發表了一個演說，提出了一個方法能夠確保歐洲不再受戰爭摧殘，那就是共同管理戰爭所需的資源煤炭與鋼鐵。1952年，歐洲煤鋼共同體誕生，它被視為歐盟的最前身。

貼文中提到，在特別的日子裡，歐洲經貿辦事處長高哲夫「有些話想跟大家說」。影片中，高哲夫再次向台灣致意，感謝台灣在最危急的時候，向歐盟捐贈了七百萬個口罩，台灣的慷慨之舉在歐洲獲得廣大的迴響。他強調，台灣不僅是在疫情控制方面表現出色，也是展現國際團結精神的榜樣。

影片中也有包含德國、法國、波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、比利時、匈牙利、荷蘭、盧森堡、芬蘭、義大利、西班牙、丹麥、瑞典等歐盟會員國的駐台代表，慶賀歐盟生日快樂。影片最後則由吳釗燮與高哲夫一同舉杯分別以英文和中文慶賀「歐洲日快樂」、「歐盟生日快樂」。

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