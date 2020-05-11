N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

▲ 記者潛入N號房，揭發這起案件。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／編譯

南韓聊天室性剝削案震驚社會，經過長達10個月的追查，最早創立「N號房」的24歲主嫌終於落網。他自稱為GODGOD，目前是大學生，原先在偵訊中一概否認所有嫌疑，直到9日警方拿出關鍵證據，才坦承犯罪事實，預料警方偵辦速度將大幅加快。

《國民日報》報導，自N號房事件曝光後，慶尚北道地方警察廳網路安全課便全力追查GODGOD下落，上月鎖定該名男子，多次搜索及傳訊調查。他是一名大學生，去年2月銷聲匿跡後，今年1月曾潛進其他性剝削聊天室，在警方調查過程中，一度供稱為正在準備學測的高三生，試圖混淆警方。

他最初接受偵訊時堅稱，自己不是GODGOD，但在9日馬拉松式調查後，當天晚間才脫口而出。搜查小組過去為找出他的身分，取得許多重要證據並加以逼問，才讓他難以脫罪，承認犯案。警方立即以違反兒少性保護法等嫌疑將他緊急逮捕，預計本周召開會議討論是否公開長相等個資。

GODGOD涉嫌創立被稱為N號房的8個Telegram群組，製作及散播性剝削影片，且受害者大多為兒童或少女。涉嫌創立後繼聊天室「博士房」的趙主彬正是模仿他的犯案模式，再以虛擬貨幣收取會費，賺取錢財。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。