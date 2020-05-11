「老師可不可以救我」女碩生疑論文被刁難崩潰哭跳樓亡　家屬：被您埋葬了

▲家屬控訴老師，「只要您能搭理一下她，她可能就不會走上這條路！」（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸中國傳媒大學動畫與數字藝術學院碩士生黃靜怡跳樓輕生身亡，有自稱是她的家屬網友指控，是黃的薛姓導師不同意她的論文送審，「您親手逼您的學生走上了絕路，一條鮮活的生命被你親手埋葬了！」對此，校方回應，深感惋惜和痛心，目前正在調查此事。

微博網友「嘻嘻哈哈呵呵呼呼」指控該師，「就是因為關於她的畢業論文問題！您不同意她送審，靜怡多次修改之後，還給您發了道歉信，您還讓她爸媽打電話求你。她苦苦哀求您多次，只要您能搭理一下她，她可能就不會走上這條路！」

該網友痛批導師，「可您不僅不盡老師的義務指導她、引導她，而且還將她加入黑名單，對她不管不顧！！她被您逼得精神崩潰！！！在學院輔導員告訴您靜怡生病的情況之後，您依舊不聞不問！！」

▲▼家屬控訴全文。（圖／翻攝「嘻嘻哈哈呵呵呼呼」微博）

該網友控訴，「靜怡只是一個孩子，也是一個學生，她有不對的地方，作為老師，您難道不應該幫助她改正嗎？您看看您的做法，您覺得您配得上『老師』這個稱呼嗎？她出事之後，您有對她的父母和她有過歉意嗎？您連最起碼的慰問都沒有！！！」

文中提到，「您親手逼您的學生走上了絕路，一條鮮活的生命被你親手埋葬了！靜怡是家中獨女，從靜怡去世到現在，學校和學院都沒有給靜怡父母一個說法，敢問你們真的心安理得嗎？這件事絕對沒完！」

另篇文章表示，姐姐黃靜怡是湖南省岳陽市人，從小到大一直屬於「別人家的孩子」式的模範生，高中就讀於本市最好的中學──岳陽市第一中學，高考考入上海華東大學；後求深造，入讀中國傳媒大學研究生，「隨著畢業季的到來，跟隨了薛姓導師，讓我們一家人沒想到的是，這竟然是噩夢的開始。」

▲▼女學生生前曾向老師求救。（圖／翻攝「嘻嘻哈哈呵呵呼呼」微博）

家屬說，姐姐與該導師因意見不和，導師未予開題報告簽字，於是姐姐輾轉於其他老師處順利通過了開題報告；隨著論文的完成，該導師惡意刁難，給出修改意見後，「我姐姐晝夜未眠修訂論文，該導師看都沒看，只換來一句『你在敷衍我』。」

家屬指出，學校制度規定，如果沒有指導老師簽字，哪怕盲審也不可以給予通過的，「在這期間我姐姐也曾苦苦哀求導師，導師的回應不理不睬」；之後姐姐逐漸精神失常，出現幻覺、幻聽等現象，於4月30日前往醫院就診，醫生當即要求住院，「不幸的是，姐姐選擇了跳樓，結束了年僅26歲的生命。」

家屬控訴，在姐姐生前最後的日子，他們才了解到該導師目前帶的兩名學生都延期畢業的；導師在知道姐姐出事後，一通電話都沒打來家中。而根據死者生前的對話，她曾傳訊給老師求救，「老師，可不可以救救我，我不知道該怎麼做」、「老師，抱歉，我最近有點崩潰…」，並附上一堆哭臉符號。

▼校方回應全文。（圖／翻攝中國傳媒大學微博）

對此，校方回應，黃靜怡同學在家不幸墜樓身亡，學院師生深感惋惜和痛心，「我們對靜怡同學的離世表示最深切的悼念，對她的家人表示誠摯的慰問」；學院懷著悲痛的心情立刻成立了善後小組，與靜怡同學的家人保持聯繫並關心慰問，希望能夠與家人一起度過最痛心的時刻。

校方說，按照學校的要求，學院於事發的第二天就配合學校相關部門，啟動了對此事的核查工作，「我們會針對家屬提出的一些情況，認真、負責地了解、核實，並將實事求是地回應各方關切。」

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