強生的宣導「保持警惕」口號　蘇格蘭首席批：含糊不清

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣導「保持警惕」（stay alert）口號，實施「有條件」解禁以幫助民眾重返工作崗位，「我們想要強調的是，應鼓勵不能待在家工作的人，例如建築業或製造業，都去上班。」對此，蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）表示，強生的口號「含糊不清」，並且蘇格蘭民眾不受限於一天僅能外出運動一次，而部分規則仍保留。

強生宣佈，生物安全中心將採用一種新型五層級警報系統，類似英國用於恐怖威脅的系統，並且宣導口號從原本的「待在家中」，變成「保持警惕」，並且從13日起，僅限於英格蘭地區的民眾可以不受限於外出運動，包括坐在公園曬太陽，或是與家庭成員一起到其他地方進行戶外運動，他還呼籲重返工作崗位的民眾，應盡可能避免乘搭公共交通工具，

對此，英國反對黨工黨領導人基爾·史塔默（Keir Starmer），「那些不能在家工作的人，被告知明天要去上班，意味著在不到12個小時內，有數百萬人將準備去上班，並且盡可能不要使用公共交通工具，真是一件讓上早班的民眾忙碌起來的事。」

史特金已要求強生政府不要在蘇格蘭宣導「保持警惕」的口號，依舊遵行「待在家中」的指示，雖然可以外出，但必須是待在住家附近，並且不可以野餐、享受日光浴或是戶外烤肉。

同時，史特金表示，「我們不能過早鬆懈，也不要散播不正確的信息，導致民眾認為現在可以鬆懈下來，這會浪費我們一直以來的努力，如果我們真的這樣做的話（過早鬆懈），讓我對後果直言不諱的說，這將造成許多不必要的死亡， 我們絕對不能冒險」。他還批評，所謂的「保持警惕」的界定過於模糊及不準確，根本就讓人不知如何是好。

英國政府的新政策缺乏全國團結一致，威爾士、蘇格蘭、北愛爾蘭等地方政府都宣布不跟隨，將封鎖期限延長到5月28日。

另外，英格蘭地區的學校也將在6月1日起恢復正常上課，而部分商店也有望同時間恢復營業；餐旅業及更多公共場所則可能在7月起重新開業。據疫情最新數據，英國新冠病毒的死亡病例已高達3萬1855人，確診人數逼近22萬人，全球排名第三。