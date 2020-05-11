女王登基以來最長休假！　英國白金漢宮27年首度關閉　預計秋天恢復

▲白金漢宮27年來首度關閉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者戴雅真倫敦10日專電

受到新冠肺炎疫情影響，英國女王伊麗莎白二世移居溫莎城堡歸期未定，這是她在位68年以來缺席公共活動最久的一次。白金漢宮也將在夏季停止對外開放，這是27年來首次關閉。

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）目前確診達21萬5260例，境內有3萬1587人病故，在94歲英女王漫長的在位生涯內實屬罕見。

英女王在疫情爆發不久，即因安全因素從倫敦的白金漢宮移居到溫莎城堡，並縮減周圍人手，減少感染機率。不過，隨著疫情未見緩和，女王回到白金漢宮的時間未定。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，女王將無限期待在溫莎城堡，所有公共活動都將停擺，直到新冠肺炎危機宣告解除為止。這是女王登基68年以來，第一次缺席公共活動這麼長的時間，最快可能要等到秋天才會恢復行程，原本計劃的10月南非行也待定。

女王原本會在5月從溫莎城堡回到白金漢宮，7月再到蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡過暑假。不過，王室助理表示，女王今年會打破慣例，在溫莎城堡按兵不動，不打算移動，也不參加任何活動，直到警報解除。

此外，受到疫情影響，1993年起每年夏天對外開放的白金漢宮也將停止開放，這是27年來首次。6月慶祝女王官方誕辰的皇家閱兵儀式、花園派對以及嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式早就宣布取消。

▲伊莉莎白二世日前發表「歐洲勝利日」電視演說。（圖／達志影像／美聯社）



無法出現在大眾面前對女王而言十分困擾，她過去曾說自己必須「讓大眾眼見為憑」，也因此她在疫情期間二度發表電視演說，穩定民心。女王上個月的演說吸引2400萬人觀看。

她當時溫情替英國人民加油打氣、感謝醫護人員的付出，也敦促人民面對疫情帶來的挑戰並表示「我們將會成功，所有人將能與親友再會」。

而在8日的二戰歐戰勝利紀念日（VE Day）75週年，女王再度發表演說，讚揚民眾對疫情的應對，讓街頭充滿了愛。

女王最後一次公開活動是3月9日在西敏寺參加大英國協日慶典（Commonwealth Service），從3月19日起，她就和丈夫菲立普親王一同避居溫莎城堡。

王室消息人士表示：「女王不會違背專家對她這個年齡層的建議，且會聽取所有適當的建議。如果未來幾個月的建議是她可以回去倫敦，她或許會那麼做，但在那之前，她希望採取對大眾而言負責任的行動。」

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