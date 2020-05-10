人為疏失？　OH-58D戰搜直升機重摔落地2次「教官為同一人」

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社記者游凱翔台北10日電

陸軍航特部一架OH-58D戰搜直升機，6日緊急狀況處置鑑測時不慎重摔落地，據傳與民國107年3月同型機重落地的教官為同一人，軍方今天證實，教官、學員及全數OH-58D均停飛待查中。

陸軍航特部飛行訓練指揮部一架「編號634」的OH-58D戰搜直升機，6日下午3時20分執行「緊急狀況處置」飛行鑑測時，不慎將飛機重摔落地，所幸機上的教官、學官經血壓、血氧、四肢活動力等檢查後，確定沒有生命危險也未受傷。

至於OH-58D直升機受損狀況，受損部位主要是尾桁、主旋翼、滑橇等部位，但確切肇因仍待進一步釐清。航特部強調，案發後立即要求基地即刻停止飛行訓練，並編組專案小組調查中。

距離OH-58D上一次發生重落地事件，是在107年3月，同樣進行「緊急狀況處置」飛行訓練時。航特部當時指出，學員打算從800公尺下降到100公尺時，因學員在高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸沒有造成人員身亡；事後航特部已做出行政處分，分別是教官停飛3個月、申誡2次；學員停飛2週。

據了解，107年、109年兩次同型機重落地時，機上的教官均為同一人。

軍方今天證實這項訊息並表示，為了防範事故再次發生，已針對OH-58D動力系統、旋翼系統全數檢查，且所有教官必須經過模擬機進行「緊急狀況處置」，並取得合格簽證；而601、602旅的教官除了必須通過模擬機考核外，增加2名教官同乘OH-58D進行緊急狀況處置的課目考核。

軍方人士指出，若相關考核均通過，航特部所屬的601旅、602旅明天就會召開檢討會，評估OH-58D型機是否復飛；但航特部所屬的飛訓部，因為是這次案發單位，將在18日才會召開會議，期間專案小組將調查肇因，若有人員疏失，一定會加以檢討。