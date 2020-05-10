她2歲遭棄養罹患皮膚癬！正妹與寄養爸媽溫馨相會　大啖三杯雞+蜂蜜水

▲寄養家庭爸媽準備寄養童小時愛吃的食物 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府安置的2歲寄養童小丸子在母親節前帶著懷念和感謝的心，在嘉義家扶安排下，特別請休假來獻上鮮花、禮物和當年照顧自己的寄養媽咪和爸比相見歡，而寄養父母也特別準備小丸子在寄養家庭時喜歡的家常菜三杯雞和蜂蜜水，讓小丸子當場重溫小時候的味道，場面溫馨感人。

23年前林又甲、翁慧珠伉儷開始擔任寄養家庭時，在社工媒合下照顧受到疏忽、年僅2歲6個月的小丸子。林氏夫婦心疼體弱小丸子身上患有皮膚癬，並特別為她調配餐點，希望小丸子能和自己的孩子一樣健康快樂長大。

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今年25歲的小丸子已經長的亭亭玉立，回想自己總是和寄養家庭的大姊、二姊和哥哥玩樂打鬧，那個家的雞肉很好吃、蜂蜜水透心涼。寄養父母得知小丸子要會面時，前晚也特別準備三杯雞和蜂蜜水，讓小丸子當場忍不住的吃喝起來，重溫小時候溫馨的美好滋味的和樂的家庭氣氛。

▲寄養父母與寄養兒相擁而泣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家扶表示，寄養家庭和寄養童的關係雖然會結束，但情感聯繫卻永不停止，小丸子結束寄養服務後仍與寄養父母維持著良好的連繫。而寄養家庭看到辛苦照顧的兒童長大乖巧，也覺得任何付出都是值得的。

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