　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）最早自中國爆發，至今造成全球410萬人染疫，奪走28萬條性命。CNN指出，病毒破壞美國及中國人的生命與生計，但沒有讓兩國團結對抗疫情，反而使本就緊張的美中關係迅速惡化，助長一種有潛在危險的民族主義情緒，恐怕在整個世代的心中留下創傷。

中國受到來自國內外的廣泛批評，尤其是在疫情爆發初期。北京當局採取越來越激烈的言辭回應，面對來自美國的指控時更加明顯。3月疫情開始在全球蔓延，中國外交部指出，病毒可能是美國軍方帶入中國的。隨著美國主要城市淪陷，美國總統川普（Donald Trump）幾天後則稱新冠病毒為「中國病毒」。

儘管川普一周後就不再使用中國病毒一詞，仍多次批評中國處理疫情的方式，質疑中國死亡人數、抨擊中國在疫情初期的反應。他和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更宣稱，病毒來自中國實驗室。北京當局回應，這是川普為促進選情所採取的連任策略，官媒也嚴詞批評蓬佩奧。

但CNN指出，美中這場交鋒不僅只是口水戰。川普政府據傳正在擬定懲罰中國的計畫，包括經濟制裁、取消美國債務及制定新的貿易政策。川普和幾名官員也正爭取外國盟友加入這項施壓行動。

▲▼布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的午餐。（圖／路透）

▲ 紐約布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的午餐。（圖／路透）

疫情爆發以前，世界二大經濟體才剛經歷為期2年的貿易戰，將美中緊張推到新高度，甚至引發「脫鉤」討論。但香港科技大學教授兼中國跨國關係研究中心主任崔大偉（David Zweig）指出，儘管川普對中國的強硬態度不是第一次，他目前面臨的情勢卻更加危險並戲劇化，「這次的賭注高得多，2016年是人們的工作，2020年是人們的生命。」

隨著美中關係惡化，美國民眾對中國的看法也降到低點。最新民調顯示，高達66%美國人對中國人持負面看法，創下2005年以來新高，只有約1/4美國人持正面態度。

在中國，民族主義及排外情緒同樣高漲。越來越多中國人認為，他們為控制疫情犧牲奉獻，承受龐大損失，國家卻仍受到批評，甚至得為其他國家政府抗疫不力背負責任，因此感到苦澀，尤其是武漢人。

崔大偉指出，「很明顯地，當外界對中國抱有敵意，人們往往會變得更加民族主義，而中共會利用這一點。人們感覺中國民族受到攻擊，變得非常有防禦性，讓理性的聲音更難傳達出來。」

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 被指最早傳出疫情的武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

中國人民大學國際關係教授時殷弘分析，部分西方大國加入美國，指責中國處理疫情不當，對北京來說是嚴重的外交關係問題，「從中國角度來看，這和中國政權的威望和潛在的穩定密切相關。」

除了透過官媒，中國也以外交使節來維護形象。中國的「戰狼外交」一詞源自廣受歡迎的動作片《戰狼》，片中中國軍隊在世界各地展開大膽行動。但外交人員日漸強硬的措辭也加劇緊張情勢，引發批評。中國也向疫情緊張的國家提供口罩、病毒試劑及其他物資，同時派出醫療專家。即便如此，外界仍對北京的「口罩外交」動機提出質疑。

時殷弘指出，「即使大流行過去，這些問題依然存在。屆時他們可能不會如此情緒化，但還是會一樣。這些（對大流行和其帶來的傷害）記憶太深了，我擔心創傷會留在一整個世代的人們心中。」

►全球4百萬人染疫！　「60天時間軸」看中國在疫情爆發初期做了什麼

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
國道一號北上大貨車追撞拖吊車..車頭整個撞爛！司機慘卡駕駛座
尹馨自爆罹癌二期「已切右腎」！腫瘤長7公分⋯加護病房熬1個月
波神女星「月陪富商4次賺50萬」！被騙當小三激戰不戴套
「健保卡剪碎」灑一地！八里渡船頭雙屍　兒哭崩：已經3年沒見過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯今增萬例「40％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

日本醫護受歧視！帶小孩去公園玩被「要求離開」　丈夫求職也遭拒

金正恩傳言不斷！　麻吉相信非替身：他之前忙著看喬丹紀錄片啦

貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

中國對澳祭「首波制裁」！　加徵大麥進口關稅

美護理師盯上脆弱確診患者　在他臨終前「盜刷信用卡」下場慘烈

「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

救夏日觀光旺季！　歐盟本周將放寬內部邊境管制

馬爾地夫確診數狂飆　官員預測：恐有四分之一人口染疫

南韓又一軍官染疫！網戰司令部全員病毒檢測　傳軍方「出狠招」對付違規者

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

俄羅斯今增萬例「40％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

日本醫護受歧視！帶小孩去公園玩被「要求離開」　丈夫求職也遭拒

金正恩傳言不斷！　麻吉相信非替身：他之前忙著看喬丹紀錄片啦

貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

中國對澳祭「首波制裁」！　加徵大麥進口關稅

美護理師盯上脆弱確診患者　在他臨終前「盜刷信用卡」下場慘烈

「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

救夏日觀光旺季！　歐盟本周將放寬內部邊境管制

馬爾地夫確診數狂飆　官員預測：恐有四分之一人口染疫

南韓又一軍官染疫！網戰司令部全員病毒檢測　傳軍方「出狠招」對付違規者

曾遭棄烏來半癱！文大校犬熊熊離世　一生波折師生慟道別

不斷更新／不敗土投對決零勝洋投　首局樂天0比0兄弟

俄羅斯今增萬例「40％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

黑啤酒冒出「塑膠球」！她第一次喝嚇問正常嗎？　網解答：有這顆才貴桑桑

南投大叔摔落4米深邊坡　子女目擊嚇傻！警消急救援

台鐵拚了！5款觀光列車計畫曝光　「鑽石奢華寢台列車」能躺在車內看星空

不斷更新／兄弟同天開轟高國麟轟2分砲　首局富邦2比0統一

日本醫護受歧視！帶小孩去公園玩被「要求離開」　丈夫求職也遭拒

點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

川普斷金援！　譚德塞：WHO還缺13億美金

手機數據顯示武漢實驗室去年10月關閉

3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放

全球確診破400萬例、27萬死　俄連7天單日增萬人染疫

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

母親節要贖身　這國媽「被綁床上」慶祝

新村也淪陷！外國人gay吧狂歡完繼續嗨

正副總統隨扈中鏢　美特勤局驚傳34人確診

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

更多熱門

相關新聞

陸暫停防疫物資「市場採購貿易」出口

陸暫停防疫物資「市場採購貿易」出口

由於不合格防疫物資出口的情況大量發生，大陸官方10日起暫停以「市場採購貿易」方式出口新冠肺炎病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服等防疫物資，只能以一般貿易方式出口，通過嚴格的質量監管。

美護理師盜刷患者信用卡　下場慘烈

美護理師盜刷患者信用卡　下場慘烈

一天突增11確診　吉林書記：進入戰時狀態

一天突增11確診　吉林書記：進入戰時狀態

南韓又一軍官染疫　網戰司令部全員病毒檢測

南韓又一軍官染疫　網戰司令部全員病毒檢測

陸專家：排斥人民幣同盟正在形成

陸專家：排斥人民幣同盟正在形成

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19美中北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面