新冠肺炎疫情後「川崎氏症」增加？　張上淳重申：亞洲目前沒相關個案

▲針對新冠肺炎與川崎氏症的關聯性，張上淳表示，目前亞洲國家沒有看到這樣的現象。（圖／疾管署提供）

記者賴文萱／台北報導

近期在多國陸續發現幼兒出現發燒、紅眼和血管腫大等類似「川崎氏症」症狀而住院，被懷疑與新冠肺炎的關聯性。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，亞洲國家在相關會議有說並沒有看到這樣的現象，在台灣的確也沒有，因此還需要更多資料來看。

針對兒童出現「川崎氏症」的相關報導，張上淳表示，一開始是英國的報導，後來包括西班牙也注意到，美國也有報導出來，甚至有一例孩童甚至因此病情嚴重過世。

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▲針對新冠肺炎與川崎氏症的關聯性，張上淳表示，目前還沒有完整的報告出來，不敢下任何定論。（圖／疾管署提供）

張上淳說，他們表現就像我們過去看到傳統「川崎氏症」的反應，比較嚴重包含心臟血管都會受到影響，裡面病人也有看到他們新冠病毒的抗體，推測是不是在新冠病毒感染後所引起的發炎表現，這個之前也提過確實在這些國家看到這種狀況，需要有更多整體的蒐集資料去做更好的因果關係研判。

張上淳說，目前還沒有完整的報告出來，我們還不敢下任何定論，其他亞洲國家在相關會議也說並沒有看到這樣的現像，在台灣的確也沒有，因此還需要更多資料了解。

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