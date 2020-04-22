防磐石艦群聚染疫　台大：接獲簡訊且有症狀師生14天勿到校

▲台大表示，若有收到提醒簡訊的師生，自接觸日起14天期間，不得到校上班上課。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國軍敦睦艦隊人員確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發足跡提醒簡訊。台灣大學今（22日）表示，若有收到簡訊的師生，14天內有出現相關症狀者，請通報單位防疫聯絡人及盡速就醫，並自接觸日起14天期間，不得到校上班上課。

敦睦艦隊截止今日為止，已有28人確診。台大說明，若有收到指揮中心發送的足跡提醒簡訊，14天內有出現相關症狀者（發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等），請通報單位防疫聯絡人及盡速就醫，告知醫師收到該簡訊通知。而後依醫師指示是否接受採檢及後續是否居家檢疫或自主健康管理，並自接觸日起14天期間，不得到校上班上課。



針對有收到簡訊，沒有接觸風險者（並未停留風險場所），台大提醒，可以到校但需全程戴口罩、勤洗手。另外，沒有收到簡訊，但曾經與敦睦艦隊成員於同時間地點一起出現，且14天內有出現相關症狀者，請通報單位防疫聯絡人及盡速就醫，告知醫師去過敦睦艦隊成員足跡相關地點。而後依醫師指示是否接受採檢及後續是否居家檢疫或自主健康管理，並自接觸日起14天期間，不得到校上課上班。