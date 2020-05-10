基層警無法過母親節　大安分局長帶隊視訊...女警謝母恩當場淚崩

記者張君豪／台北報導

今天是母親節，全台灣有太多基層警察因維護治安工作而無法返家與媽媽團聚，台北市大安警分局特別規劃辦理母親節視訊傳情活動，希望透過警分局提供電腦、賀卡、鮮花等溫馨小物，讓無法即時返家的外勤基層警員能攜手利用視訊和母親報平安過節。

▲大安警分局無法返鄉的基層警員透過電腦視訊與家中長輩歡度母親節。（圖／記者張君豪翻攝）





▲大安警分局長周煥興帶領無法返鄉的基層警員透過視訊歡度母親節。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局各外勤警所、偵查隊共有27位因執勤而無法返家過節同仁報名活動，警員希望藉由電話視訊與媽媽連線問候聊表心意，大安警分局長周煥興更秘密配送蛋糕至全台各地27位參與活動的媽媽手中，在活動中同仁除了戴上特製「媽媽我愛您」字樣口罩，把心中說不出的愛藉由視訊傳達給媽媽知道，分局長也特別準備了苦茶和切片檸檬，讓視訊同仁皺著眉頭喝下當際，感受到媽媽為了養育兒女心中遭受的辛苦及辛酸。

▲大安警分局長周煥興帶領無法返鄉的基層警員透過視訊歡度母親節。（圖／記者張君豪翻攝）

這些無法即時返鄉過節的外勤基層警員，透過電腦鏡頭前，大啖檸檬苦茶，媽媽不捨兒女吃酸嚐苦之際，分局長周煥興特別即時端出親自下廚料理的厚切日式豬排，讓同仁開心享用，分局長也當著各位媽媽面前，保證會照顧好同仁，請各位母親放心。

其中多位同仁與母親視訊中真情流露，淚水止不住眼眶，感染了在場的每一個人。另在視訊期間，敦化所曾姓員警視訊給臺中大里的媽媽，所長在與曾媽媽閒聊中居然不小心就把曾員交女朋友一事透露出來，讓蒙在鼓裡的曾媽媽驚訝的在鏡頭前表示超開心。

在場也有女警媽媽向母親遠在偏鄉照顧自己兩個小孩，表達滿滿感激謝意當場淚崩。也有同仁視訊給花蓮富里的阿姨，感謝阿姨代替不在人世的媽媽視如己出的照顧自己長大。活動最後在大安警分局長周煥興帶領下，警員手持康乃馨排出警察盾形齊聲祝福全天下的母親母親節快樂，場面溫馨感人。

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