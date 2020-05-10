母親節刑事局「變魔術」宣導反詐騙　徐國勇籲多關懷長者

記者張君豪／台北報導

今天是一年一度的母親節，警方表示：近年銀髮族遭詐騙案件隨著人口老化而水漲船高，對於提升銀髮長者防詐知能，特別利用母親節當天結合北市松山慈惠堂辦理母親節反詐騙宣導活動，內政部徐國勇部長親臨致詞，徐鼓勵為人子女者多關心家中長者，並由孝出發多多關懷家中長者，全民合作共同預防銀髮長者遭詐騙案件發生。

▲刑事局10日母親節結合松山慈惠堂舉辦大型反詐騙宣導活動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局10日母親節結合松山慈惠堂舉辦大型反詐騙宣導活動。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事警察局統計：2020年1～4月份50歲以上民眾遭詐騙案件手法及件數前5名順序分別為：

一、猜猜我是誰冒用好友身分1209件

二、假投資詐欺365 件

三、假冒公務機關303件

四、一般購物詐欺282件

五、解除分期付款詐騙ATM騙匯共187件

警方除在查緝面積極打擊詐騙犯罪外，在宣導面也不斷推陳出新，透過各種創新宣導手法吸引民眾目光，此次活動即以魔術表演結合反詐騙宣導，由刑事局幹員親自上陣表演多種趣味魔術，現場魔術師並透過語言誘導觀眾轉移注意力，藉此教導民眾破解詐騙集團話術，現場更發送口罩收納夾、魔術道具等搶手宣導品，刑事局表示、希望透過趣味宣導，讓民眾搶著把防詐資訊帶回家、希望藉此有效遏止高齡人口遭詐騙的案例再發生。

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