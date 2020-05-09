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受理1019件重建計畫！房屋危老條例將屆滿3年　申報開工131件

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▲▼內政委員會 內政部長徐國勇 消防署長陳文龍 開會前與立委溝通消防問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

都市危險及老舊建築物加速重建條例2017年5月10日公布施行以來，即將屆滿3年，內政部長徐國勇表示，為了協助國人營造安全的居家環境，內政部積極推動危老重建政策，至今已受理1019件重建計畫，其中562件核准，131件已申報開工。

依據營建署統計，危老重建平均每月的申請案件量呈現指數型成長，107年每月平均為11件，108年每月平均為36件，109年統計至4月底每月平均則為112件，每年案件量均為前一年3倍以上，今年4月申請量更暴增到260件，顯見民眾對危老重建需求十分強烈。

徐國勇強調，內政部感謝全國22縣市政府通力合作，迅速完備自治法規並受理民眾。在專業推動人力方面，各地方政府也積極培訓人員加強推廣量能，例如臺北市培訓了超過1萬名的危老推動師，新北市也運用原有都更家教協助推動危老重建業務，中央與地方攜手合作已達成階段性成果。

徐國勇表示，內政部在執行危老重建過程中仍不斷持續精進，危老條例這次修法除了因應時程獎勵3年屆期的問題之外，同時也考慮實務推動課題及民眾需求等因素，總統並於109年5月6日公布，讓新舊法可以順利銜接。

本次修法讓時程獎勵改為「逐步落日」，今年先降為8％，往後逐年遞減2％，第8年為1％，第9年歸零，讓民眾有更充裕的準備時間。新增規模獎勵機制，重建面積達200平方公尺，可獲得2％基準容積獎勵，每增加100平方公尺，再給予0.5％；但與時程獎勵合計後，最高仍是10％。最後修法鬆綁鄰地合併限制，使危老基地整合鄰地帶動周邊地區重建，擴大土地使用效益。並考量公平性，鄰地獲得的容積獎勵及賦稅優惠有一定限制。

最後提醒民眾，重建的第一步，就是先了解自家是否安全。內政部去年將耐震能力初評的補助費用，提高到1萬5000元，大約可補助總費用的8成。因此只要左鄰右舍大家各出一點，就可以幫房屋做健康檢查。如果發現有問題，一定要團結起來整合，共同打造更耐震、舒適的居住環境。

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