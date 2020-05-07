徐國勇集資霸氣認購1000顆大西瓜！助單親罹癌瓜農紓困、安心治療

▲徐國勇號召友人認購1000顆大西瓜，幫助瓜農紓困。（圖／翻攝徐國勇臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊百業，甚至嚴重影響到國內農產品外銷，雲林縣獨自扶養兩名女兒的呂姓瓜農，由於近日要接受口腔癌手術，就擔心西瓜賣不完。對此，內政部長徐國勇近日號召友人及同仁集資，認購了1千顆大西瓜（約30萬元），不僅幫助瓜農紓困，讓對方能夠安心去治療，也讓第一線防疫人員能夠剖瓜消暑。

徐國勇表示，雲林有位獨自養育兩名女兒的呂姓瓜農，之前罹患口腔癌後，為養育孩子而不敢倒下，加上近期要接受手術，非常擔憂西瓜賣不完，「因此我便邀集有意願的友人及部內同仁一起集資，認購了1000顆西瓜，讓這位瓜農能安心治療。而集資認購的西瓜將提供給內政部在防疫第一線人員，讓他們能夠剖瓜消暑。」

值得注意的是，徐國勇指出，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，工作非常辛苦，且必須接觸不特定民眾，被感染風險相對較高，非常感謝HS合順聯合醫學集團，除了參與這次認購西瓜的行動，還大方捐贈了隨身攜帶的防疫酒精3千瓶，可讓防疫人員隨時消毒，相當實用且方便。

內政部今天下午也特別於部內舉行簡單的捐贈儀式，徐國勇強調，天氣逐漸炎熱，西瓜生津解渴，也希望能藉此拋磚引玉，歡迎國人多多購買台灣的農產品，一起振興內需，幫助農民挺過疫情！

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