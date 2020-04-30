正妹半夜遇到露鳥俠　驚嚇錄下猥褻動作…胖大叔落網：看到妹就想露！

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名男子騎機車到板橋閒晃，行經長江路時，見一名女子落單步行，竟脫褲露出生殖器做出猥褻動作，女子驚嚇之餘立即拿出手機拍攝，男子見狀騎機車落荒而逃，為規避查緝還變換車牌，警方獲報後，循線將他逮捕，他供稱「看到妹就想露！」才會犯案，訊後依妨害風化、偽造文書等罪送辦。

▲警方循線將露鳥的黃姓男子逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃姓男子露鳥後看到正妹錄影，騎機車落荒而逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有民眾在臉書不公開社團「我是板橋人」貼文，指稱20多歲的女生朋友29日凌晨3時許，獨自步行在板橋區長江路三段，遇到一名變態中年胖男，對她脫褲露出生殖器做出猥褻動作，女子驚嚇後趕緊拿出手機錄影蒐證，男子見狀跳上機車落荒而逃，還回頭看女子有沒有追上來。

警方在臉書社團看到貼文，主動聯繫被害人並到派出所完成報案，隨後調閱事發現場周遭監視器，循線找到黃姓男子。黃男相當狡猾，還變造車牌從土城騎到板橋犯案，以為不會被查緝，沒想到到高一尺魔高一丈，警方仍找到他。

黃男向警方哭訴「我真的忍不住，控制不住衝動！看到妹就想露」，訊後依妨害風化、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。警方呼籲如果遇到類似不明人士有公然猥褻的行為，請立即向警方報案並勇於指認犯嫌，讓犯嫌惡劣之行徑接受法律的制裁，也提醒民眾夜歸選擇行走於明亮、人潮及商店較多的街道。

腦公！你不可以賴帳喔