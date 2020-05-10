口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思　用途曝：眼鏡族必備

▲眼鏡起霧時超困擾。（圖／記者周亭瑋攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣口罩多元，不僅各種圖案、顏色都有，有些還為了讓使用者戴得更舒服，多做貼心小設計。一名網友日前買口罩，發現外層多了一小片透明布，不知用意為何。事後她才知道，原來這是特別為「眼鏡族群」所做的設計，直呼長了新知識。

「長知識了。」一名女網友在臉書社團「口罩防疫相關分享資訊/互助交流區」發文，原來她日前到藥局領口罩，拿出來一看，發現外層多了一小片布蓋住口罩三分之一的面積，事後才知道，原來這片布是特別為眼鏡族設計、防止起霧用的。

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▲ 原來市面上有「防起霧口罩」。（圖／網友孫德芸授權提供）

事實上，同時戴著口罩和眼鏡，有可能會在呼氣時讓眼鏡充滿霧氣，白茫茫一片不僅會影響到視線，有時候也讓人覺得有點糗。而根據廠商說明，口罩上的防霧片要面朝外，透明設計不會影響口罩外觀，還能防止眼鏡起霧，也不會因為多了一層而阻礙呼吸。

照片曝光後，網友們大讚表示「原來做口罩還有很多貼心的工廠」、「這款好戴欸，疫情前有買來戴過」、「我娘叫我不要一直來口罩社團，因為我看到什麼都想要」、「長知識+1」、「我都把它剪掉耶」。原PO也在留言處大方分享，她是在新店的藥局買到這款口罩的。

然而，若買不到這款口罩也別擔心，根據網友經驗，只要在戴上口罩前把上方的鐵絲「向外反摺3公分」，然後正常戴上，同樣可以達到不起霧的效果；也有人說，只要將壓條壓緊、貼合鼻子，就不會有起霧的狀況發生。

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