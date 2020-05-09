　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南歸仁地政慶祝母親節　辦新手媽媽關懷活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所為慶祝母親節，關懷所內懷孕女性同仁並落實職場性別平等，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」，活動內容包含懷孕婦女健康關懷、分娩流程簡介及育嬰護理知識等。

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

歸仁地政事務所楊文松主任表示，為營造性別友善職場工作環境，提供同仁友善孕育措施及母性健康關懷，該所配合地政局及市府性別平等辦公室對於性別友善措施建置原則，打造五星級哺乳室，提供給洽公民眾及同仁舒適安全的哺乳環境，符合黃偉哲市長「作得更好、過得更好」之施政理念。

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新手媽媽關懷活動中，由具有育嬰經驗之女性同仁示範如何幫嬰兒包尿布，其中楊文松主任親自講解尿布穿脫技巧，讓與會同仁受益良多。預計下個月分娩的登記課邱以欣課長表示，很感謝主任及人事舉辦新手媽媽關懷活動，藉由女性同仁待產及育嬰等經驗分享，釐清分娩歷程，並有效舒緩對於育嬰及哺乳之壓力。

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市歸仁地政事務所鑑於台灣少子高齡化人口結構趨勢，特別重視民眾及同仁在懷孕、哺乳及育嬰等方面需求，倘洽公民眾有哺乳需求時，可向該所1樓服務台人員提出申請，將有專人引導至哺乳室並說明相關設施使用方式，期盼能提供在地民眾更貼心的服務。

►超美超好吃

ET快訊
國家隊「鴻海牌口罩」有3色可選！藥局地點曝光　她讚：質感爆棚
若罷韓真的成功…韓國瑜還有最後一招反制
激戰一半下體狂流血…男帶她掛急診！女反告性侵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擠眉弄眼、手比愛心！唐寶寶拍攝母親節影片　媽媽泛淚：好感動

彌猴大鬧雲科大學生宿舍　離去還會「隨手關窗」學生又氣又好笑

醫院顧媽撞到頭...老爸「反應很真實」　萬人笑：父母是真愛，你只是意外

台南歸仁地政慶祝母親節　辦新手媽媽關懷活動

黑心企業小心了！台灣首創「掃了再買」App　萬筆違規紀錄全揭露

洗碗工戶頭剩千元！陳時中籲地方「補助直接發」免送中央審

國家隊「果凍牌口罩出擊」紅綠藍可選...藥局地點曝　她讚：質感爆棚

5月沒雨季！高屏溪水情燈號亮黃燈　高雄「停止供水」地點曝

平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

國內4名新冠患者「三陰復陽」　張上淳：已有3人出院

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

動彈不得！寫功課一堆貓來打擾　妹妹「懸空坐姿」Hold住一切XD

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

擠眉弄眼、手比愛心！唐寶寶拍攝母親節影片　媽媽泛淚：好感動

彌猴大鬧雲科大學生宿舍　離去還會「隨手關窗」學生又氣又好笑

醫院顧媽撞到頭...老爸「反應很真實」　萬人笑：父母是真愛，你只是意外

台南歸仁地政慶祝母親節　辦新手媽媽關懷活動

黑心企業小心了！台灣首創「掃了再買」App　萬筆違規紀錄全揭露

洗碗工戶頭剩千元！陳時中籲地方「補助直接發」免送中央審

國家隊「果凍牌口罩出擊」紅綠藍可選...藥局地點曝　她讚：質感爆棚

5月沒雨季！高屏溪水情燈號亮黃燈　高雄「停止供水」地點曝

平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

國內4名新冠患者「三陰復陽」　張上淳：已有3人出院

孕婦姐遭太妹警告「會亂棍打出肚子胎兒」　再踩碎頭骨挑釁…竟無人伸手搭救！

中職／高國輝、倪福德一軍再等等　戴培峰下周有望歸隊

不斷更新／羅里奇先發復出首局送三上三下　首局統一0比0富邦

王思佳結婚3年拚做人「順其自然」　徐小可私授「生子秘招」姿勢

首位台籍代表！政大美女教授光榮入選FB監委會　致力提供亞洲觀點

王貞治盃／林子崴完封勝　新北與桃園爭冠

騙吃壯陽藥！知名乩童硬要「咬」　西螺羅志祥遭侵犯崩潰

中職二軍／潘武雄回歸敲安　統一6比8不敵中信

《夫婦的世界》真正勝利者是薛明淑？　網驚「勸世真理」：單身就什麼屁事都沒了

王嘉爾曬滿臉鬍渣照！　才3天直接長到鬢角…疲倦喊：極限在哪

生活熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

路易莎「10人桌堆滿書」不見人！店員無奈

抗議基地台後悔了！網憶「台東新化」慘例

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

台大醫學系榜首「吐心聲」　未來想成為兒科醫生

竹縣小吃店　採實名+梅花座

染疫後撐不到3天亡！護理師超錯愕「病情變化太快」

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

更多熱門

相關新聞

無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

母親節前夕，大陸許多在前線防疫的人，還是無法回家團圓。像是北京隔離酒店，受疫情影響，員工們很久沒回家，每個人依然在高危前線堅守崗位，但心裡很思念家鄉，趁著節日前夕，有員工也透過《ETtoday新聞雲》鏡頭，和遠在遼寧老家的母親送上祝福，希望家人都平安。

養前妻4子女再生4胎　8寶媽喊不累

養前妻4子女再生4胎　8寶媽喊不累

8年級「奶凶女警」軋角母親節影片演小媽

8年級「奶凶女警」軋角母親節影片演小媽

Google教你母親節線上賀卡製作秘訣

Google教你母親節線上賀卡製作秘訣

林姿吟姑代母職教養3姪女備極辛勞

林姿吟姑代母職教養3姪女備極辛勞

關鍵字：

台南歸仁地政母親節新手媽媽

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面