台南歸仁地政慶祝母親節　辦新手媽媽關懷活動

▲台南市歸仁地政事務所慶祝母親節，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所為慶祝母親節，關懷所內懷孕女性同仁並落實職場性別平等，特別在哺乳室舉辦「新手媽媽關懷活動」，活動內容包含懷孕婦女健康關懷、分娩流程簡介及育嬰護理知識等。

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歸仁地政事務所楊文松主任表示，為營造性別友善職場工作環境，提供同仁友善孕育措施及母性健康關懷，該所配合地政局及市府性別平等辦公室對於性別友善措施建置原則，打造五星級哺乳室，提供給洽公民眾及同仁舒適安全的哺乳環境，符合黃偉哲市長「作得更好、過得更好」之施政理念。

新手媽媽關懷活動中，由具有育嬰經驗之女性同仁示範如何幫嬰兒包尿布，其中楊文松主任親自講解尿布穿脫技巧，讓與會同仁受益良多。預計下個月分娩的登記課邱以欣課長表示，很感謝主任及人事舉辦新手媽媽關懷活動，藉由女性同仁待產及育嬰等經驗分享，釐清分娩歷程，並有效舒緩對於育嬰及哺乳之壓力。

台南市歸仁地政事務所鑑於台灣少子高齡化人口結構趨勢，特別重視民眾及同仁在懷孕、哺乳及育嬰等方面需求，倘洽公民眾有哺乳需求時，可向該所1樓服務台人員提出申請，將有專人引導至哺乳室並說明相關設施使用方式，期盼能提供在地民眾更貼心的服務。

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