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國家隊「果凍牌口罩出擊」紅綠藍可選...藥局地點曝　她讚：質感爆棚

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▲▼「果凍牌口罩」紅綠藍可選...藥局地點曝　妹子：質感爆棚！網暴動了（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲果凍牌口罩出擊！（圖／蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「質感是真的不錯！」一名女網友等了14天，去新北藥局領新貨，殊不知暗藏驚喜，意外買到傳說中的「果凍牌口罩」，還有紅綠藍3色可選！如今地點曝光後，大批網友光速飛奔排買，原PO也透露，果凍牌質料跟耳帶比較厚！

新北一名蘇姓女網友在臉書《大量口罩分享交流》曬出神級戰利品，紙袋興奮一翻開，鴻海國家隊「果凍牌口罩」霸氣來了。原PO也笑稱，領口罩前，藥師都會貼心詢問，「有藍綠粉可以選」，當下她毫不猶豫選了質感淡粉色。

請繼續往下閱讀...

照片可見，正面「罩」右下角有一個H的LOGO，後面熟悉的名稱FOXCONN就是鴻海富士康名稱。至於藥局地點也曝光，原PO分享，位在新北市新店區文化路的耀生中西藥局，「有人到現場領到了嗎？可以分享一下綠色？」

文章曝光後，掀起網友暴動衝了，「哇！限量中的限量」、「我在新店安坑，今天去領也有耶！只不過是藍色的」、「這家老闆人很好，周一到週日都可以領」、「好好喔，覺得羨慕」、「從桃園跑也終於領到了，他們人真的很好」、「我自己是永遠素蘭的命啦！而且從來沒有領過有品牌鋼印的，何況是郭董國家隊，哈哈！」。

▲▼果凍牌口罩（圖／翻攝臉書大量口罩分享交流）

▲▼果凍牌口罩（圖／翻攝臉書大量口罩分享交流）

▲同一家口罩，但蘋果綠口罩似乎沒有富士康的鋼印！（圖／翻攝臉書大量口罩分享交流）

原PO戴上果凍口罩後，也向《ETtoday新聞雲》分享感受，「有比較厚，繩子比較粗」且質感也很棒。就怕口罩控撲空，原PO也建議先打電話去藥局詢問。

過去本站也曾報導《「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸》，據了解，製造廠設在鴻海土城頂埔廠，集團計畫設置10條產線，一條產線10萬片口罩，預估「果凍牌口罩」一日可產100萬片，當時掀起鄉民暴動喊話「人情+1，郭董政績+1！」

ET快訊
國家隊「鴻海牌口罩」有3色可選！藥局地點曝光　她讚：質感爆棚
若罷韓真的成功…韓國瑜還有最後一招反制
激戰一半下體狂流血…男帶她掛急診！女反告性侵
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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果凍牌郭董鴻海口罩藥局

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