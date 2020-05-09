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別被騙了！LINE時事詐騙再現　這次是母親節免費貼圖下載

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▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲LINE時事詐騙貼圖又捲土重來。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

詐騙集團總是會配合當下時事推出詐騙貼圖，母親節在即，又出現了「限時免費下載媽媽專用貼圖」的詐騙手法，宣稱只要點進網址當中加入好友，再將相同的訊息轉發給3個群組，以及10位好友，就可立即獲得貼圖，但事實上在分享完畢後什麼貼圖也拿不到！

▼詐騙LINE免費貼圖再度出現。（圖／翻攝自LINE）

▲▼詐騙LINE免費貼圖再度出現。（圖／翻攝自LINE）

趨勢科技去年底時就曾與《ETtoday新聞雲》記者分享過，免費貼圖的詐騙手法會一直換不同主題、扣緊時事，像是先前中華隊大贏韓國棒球後，隔一天就出現號稱「免費」的貼圖，但實際上是詐騙，這就顯示著詐騙集團會不停的變換主題進行詐騙。

另外像是日前也有詐騙集團，假借「零確診」的名義，推出「賀台灣連續4日零確診 吉卜力大集合貼圖免費領」發文，吸引約500人受騙轉發；訊息當中就要求受害者留言並公開分享訊息，就可以在5月5日統一獲得免費貼圖，但事實上在轉發之後什麼貼圖都拿不到。不僅可能會洩漏自己的個人資料，甚至可能會被詐騙犯冒用身份。

資安專家多會建議，民眾針對這一類的訊息應該要時時保持警覺心，像是收到不明的網址不要輕易點開；或者是在收到訊息後，最好要先透過官網、LINE官方帳號等多方驗證該帳號是否為真。

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