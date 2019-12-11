哪個年齡層容易受手機詐騙？趨勢科技：其實都會中招

▲趨勢科技認為，手機詐騙容易中招的消費者不分年齡層。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

現代人接收資訊的方式多元，相對地收到詐騙訊息的機會也高了一些，舉凡像是詐騙簡訊、通訊軟體貼圖詐騙等，都是近來時常躍上新聞版面的話題；不過，有些人可能會好奇，到底哪一個年齡層的使用者較容易被詐騙？對此，趨勢科技台灣行銷資深經理朱芳薇指出，其實每一個年齡層的人都有可能會中招，但是每一個年齡層的人會受到詐騙的內容不同。

朱芳薇解釋，像是時常受到Line貼圖、星巴克買一送一網址詐騙的就是以年輕人為主，而長輩則是會以中華郵政、中華電信等「較熟悉的名詞」的詐騙較多。

朱芳薇進一步解釋，像是前陣子時常聽聞有詐騙集團假冒成中華郵政，傳送簡訊騙使用者點選簡訊內網址，以進行小額付款的情況。如果是長輩收到以「中華郵政」為名的簡訊，多半不會起疑心、直接點選網址，就會成為詐騙集團的受害者。

時時保有警覺心是最好的方式，因為詐騙手法會一直換不同主題、扣緊時事，像是先前中華隊大贏韓國棒球後，隔一天就出現號稱「免費」的貼圖，但實際上是詐騙，這就顯示著詐騙集團會不停的變換主題進行詐騙。

再者，詐騙集團也是會「進化」的，朱芳薇指出，以詐騙簡訊的網址為例，點選網址可能會讓你導到詐騙網站騙取個資，也有可能直接讓手機下載惡意App，即便是同樣手法，都會有更進化的手段，讓你無法分辨。

不過，消費者到底該如何自保、不受到詐騙集團的侵害呢？朱芳薇表示，消費者在收到不明訊息時，需要提高警覺，郵件檔案絕對不要亂點選，網址最好也不要開啟。

如果收到的郵件或是簡訊中宣稱，你的帳號密碼被他人所更動，要確認的最好方式就是自行到官網進行確認、登錄；話雖如此，百密總有一疏，有時候真的會辨別不出來詐騙網站跟真正的官網也哪裡不同，建議還是要安裝工具（防毒軟體等）利用技術來替你辨別、過濾訊息，會是比較好的方式。