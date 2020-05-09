「靠北蘇睏」引爆三國戰！數位關雲長「狂揪50豪傑共建大業」　網朝聖笑爛

▲數位關雲長發文召集眾義士。（圖／翻攝自臉書／數位關雲長）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑創立臉書粉專「靠杯蘇睏」，原想蒐集民意吐槽紓困政策；沒想到，網友貼出的爭議性圖片，意外引爆「數位三國」之戰，昨日「數位關雲長」現身PO文，狂tag一大串三國義士，引來大票網友圍觀。

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日設立「靠北蘇睏」粉專，並開放網友匿名留言，一吐「紓困之亂」的苦水，怎料竟有人貼出「女性跨坐影印機」的圖片。起初，簡勤佑雖認為觀感不佳，但仍尊重言論自由，時隔一天，國民黨態度大轉變，簡勤佑與文傳會主委王育敏出面道歉，承認粉專管理存在疏失，往後也會負起責任審視貼文。

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▲「數位諸葛亮」簡勤佑與文傳會主委王育敏出面道歉。（圖／文傳會提供）

事後，台中市立委陳柏惟發文調侃，「找數位諸葛亮沒什麼問題，不過只有找到一位。」沒想到，一席話釣出網上大票「三國人物」現身刷一波存在感。

昨日，粉專「數位關雲長」點名50位英雄豪傑，說道「數位三國眾有志之士先受關某一拜！關某今日與數位三國眾義士結交！從今爾後，為兄弟肝膽相照、赴湯蹈火！共建大業！」

PO文引起熱議，許多網友都相當入戲，紛紛打趣道「二叔快快請起啊」、「陸某前來會見雲長兄」、「我乃常山趙子龍是也」、「江東小霸王，前來報到」、「黃蓋來晚了」、「暫泯恩仇，齊力抗匪」、「數位大喬和數位小喬呢」。

▼網友刷一波留言。（圖／翻攝自臉書／數位關雲長）