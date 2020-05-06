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王炳忠稱「台灣何來總統」挨批　轟陳柏惟垃圾、沒種

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▲立法院外新黨王炳忠抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

▲王炳忠。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇日前赴中國央視以「領導人」來稱呼總統蔡英文，引發爭議。不過，新黨發言人王炳忠認為，台灣就是中國的一個省、一座島、一個地區，何來主權、總統？台灣基進立委陳柏惟表示「熱色」，被質疑暗批「垃圾」。對此，王炳忠痛批，陳柏惟是垃圾、沒種。

王炳忠6日在臉書表示，陳柏惟聽到他說「台灣明明就不是一個國家」就回應「熱色」兩個字，「這叫作沒種，不敢直接嗆！你們這些貨色選舉時用台獨騙票，選上了就通通沒種，說什麼中華民國台灣，這是什麼？這就等於中國台灣耶！」

王炳忠再指，陳柏惟尤其沒種，因為等於背叛基進黨及獨派的理念，和民進黨一起自欺欺人，「你若忠於獨派理念，就應該和我一樣，說出『台灣還不是一個國家』，所以你們才要正名，要制憲，要把中華民國拿掉，這不是你陳柏惟當初自己說的嗎？你也說『中華民國』是中國政權的名字啊，那是『中國』啊！」

▲▼立法院院會,陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者李毓康攝）

王炳忠質疑，陳柏惟靠民進黨當選，就跟民進黨一起「中華民國台灣」，這叫什麼國家？台灣都不用獨立了？陳柏惟已經是立委，就公開說清楚台灣還沒獨立，所以理念是公投制憲，要實現台獨。

王炳忠要陳柏惟，別再鬼扯「中國人來台灣都沒問過台灣人」，「因為你外公從上海來也沒問我們台灣人，你祖父澎湖人來台灣也沒問我們台灣人，我祖先老早就在台灣島了！」

王炳忠提到，現在人來都來了，鬼扯這些都沒用，有種就趕快實現台灣獨立，公開質詢民進黨為何不做，趕快把憲法廢掉、法律改掉，現在法律裡還是「台灣地區」，地區會是國家嗎？通通改掉，「做不到，不敢問，不敢說，不敢罵，你陳柏惟就是沒種，就是垃圾，從今以後就給我閉嘴，垃圾！Shut up！」

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